Подробно търсене

Мъж, обявен за починал, бе открит жив в Национален парк "Пирин", съобщиха от парковата дирекция

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Мъж, обявен за починал, бе открит жив в Национален парк "Пирин", съобщиха от парковата дирекция
Мъж, обявен за починал, бе открит жив в Национален парк "Пирин", съобщиха от парковата дирекция
Друг източник, Снимка: Дирекция "Национален парк Пирин"
Банско,  
01.11.2025 19:42
 (БТА)

При проверка в Национален парк „Пирин“ бе разкрит неочакван случай - намерен е мъж, който преди години е бил обявен първоначално за изчезнал, а впоследствие и за починал, съобщиха от парковата дирекция. Нейни служители са открили и незаконно бивакуване на територията на парка, както и извършителя на нарушението.

При опит на служителите да го проверят и да му поискат лични документи, мъжът е проявил агресия, посочват от дирекцията. Поради възникналата опасност те са потърсили  съдействие от полицията. 

След пристигането на полицейския екип е установено, че нарушителят не притежава лични документи и затова е отведен в Районното управление в Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че той е бил обявен за изчезнал, а впоследствие съдът го е обявил за починал. 

От дирекцията благодарят за съдействието на служителите на районното управление в Банско и напомнят, че дивото къмпингуване и бивакуване на територията на Национален парк „Пирин“ е строго забранено, освен на определените за целта места.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:04 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация