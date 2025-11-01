Подробно търсене
След прекратеното футболно дерби между Локомотив и Ботев

Ива Кръстева
снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
01.11.2025 18:44
 (БТА)

Министерството на младежта и спорта остро осъжда проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив), се казва в изявление на ведомството.

"Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните. Министерството на младежта и спорта за пореден път призовава народните представители спешно да приемат Закона за борба със спортното хулиганство, който вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание. Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора", се казва още в изявлението.

/ИК/

