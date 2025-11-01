Котел почете будителите и празника на града с литургия и концерт

Котел отбеляза Деня на народните будители и празника на града с тържествена литургия в храм „Св. Троица“, последвана от церемония по издигане на знамената на България и Котел, което направиха кметът Коста Каранашев и директорът на Средно училище „Георги Стойков Раковски“ Стефан Дондев, съобщиха от общинския пресцентър. На събитието присъстваха народни представители, общински съветници, учители и ученици.

Жителите на града поднесоха венци и цветя пред паметника и саркофага на Георги Стойков Раковски. В словото си кметът Каранашев подчерта, че „будността е сила, която трябва да ни води – като политици, учители, ученици и граждани“, и призова котленци да се гордеят с възрожденския дух на своя град.

На площад „Възраждане“ празничната програма събра изпълненията на деца от детска градина „Дъга“, училищните състави и учениците от Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“. Кулминация на деня бе концертът на „Хамънд трио“ – Пиетро Каролео, Вилизар Гичев и Теодор Тошков, а вечерта ще завърши с визуалния проект „Прозорци във времето“ и празнична заря.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Основно училище „Капитан Петър Пармаков“ в котленското село Градец. По-рано през деня министърът откри паметник на Стоян Омарчевски в друг общински център в област Сливен - Нова Загора. Министър Вълчев обсъди с учители добрите практики и резултатите по националните програми „Успех за теб“, „Силен старт“, „Иновации в действие“ и „Заедно в изкуствата и спорта“. Визитата на министъра завърши в Котел, където заедно с народните представители той се включи в Третия котленски препис на „История славянобългарска“.