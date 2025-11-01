Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау призова нападателя Ник Волтемаде да продължи да бележи голове в противниковите врати

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че нападателят на "черно-белите" Ник Волтемаде трябва да продължи да играе силно и да бележи голове преди противниковите защитници да са разкрили изцяло качествата му. 23-годишният германски национал, който е висок 197 сантиметра, премина в английския клуб през лятото и вече има 6 гола в 9 изиграни двубоя.

"Играта му е разнообразна. Не мисля, че е еднотипен, защото ръстът му го прави доста нестандартен. Трябва да добавим техническите и тактическите му умения и това го прави доста ефективен. Винаги успява да изненада противниковите бранители. Предизвикателството пред него е постоянството и дългосрочният успех, защото отборите очевидно все ще изготвят планове конкретно за него. Той трябва да продължи да намира начин да вкарва голове в противниковите врати. Има тази способност. Трябва да извлечем повече дивиденти от качествата му", заяви Хау пред медиите.

Нюкасъл се намира на десето място в класирането с актив от 12 точки. В неделя "черно-белите" гостуват на Уест Хям.