АТА: Президентът Байрам Бегай изтъкна взаимната подкрепа между Албания и албанската диаспора в Египет

Албанският президент Байрам Бегай се срещна днес с представители на албанската диаспора, живеещи и работещи в Египет, предаде за БТА албанската агенция АТА.

В сърдечна и приветлива атмосфера Бегай изрази задоволство от срещата си с членове на албанската диаспора от различни региони. Той подчерта, че „където и да отидем и където и да изградим живота си, винаги демонстрираме способността да се обединяваме в подкрепа един на друг, но най-важното - да популяризираме езика, културата и богатите си традиции“.

Бегай оцени високо историческата роля на албанската диаспора в Египет, която служи като жизненоважен мост между двете страни от XIX век. Той подчерта приноса на видни личности като Мохамед Али паша и Тими Митко, които със своята визия и всеотдайност изиграха значителна роля в развитието на съвременен Египет и изграждането на неговата национална идентичност през периода на Ренесанса.

В обръщението си към присъстващите албанският президент подчерта важността на укрепването на съвременните връзки между Албания и Египет чрез сътрудничество в търговията, образованието, науката, технологиите, културата и туризма.

Той насърчи младите албанци, живеещи в Египет, да изучават и популяризират албанския език и да участват във форуми и организации, които представят най-добрите ценности на страната, така че „приятелствата, създадени днес, да се превърнат в партньорства на утрешния ден“.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)