Министерство на културата: Финалистите в Националния конкурс за графика - класически техники гостуват на галерия „Средец“

Победителите в петия Национален конкурс за графика - класически техники ще бъдат обявени по време на традиционната изложба на финалистите на 12 ноември в галерия „Средец“.

Рекорден брой от 33-ма финалисти определи журито на петия Национален конкурс за графика - класически техники през 2025 г. Наградата „Най-добър млад график“ на 2025 г. ще бъде обявена на 12 ноември 2025 г. от 18 часа в галерия „Средец“ на Министерството на културата по време на откриването на традиционната изложба, на която ще бъдат показани и графичните творби на финалистите. Изложбата ще може да бъде разгледана от 12 ноември до 1 декември 2025 г.

Националният конкурс за графика - класически техники се провежда на всеки две години и има за цел да представи, популяризира и стимулира български автори до 40-годишна възраст, работещи с класически графични техники. Организатори са сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ” и галерия „Графикарт“ в лицето на изявения български график Людмил Георгиев. Събитието се провежда със съдействието на Министерството на културата и неговата галерия „Средец”.

Националният конкурс за графика - класически техники се провежда от 2017 г. Изискванията за участие в него са творците да не са навършили 40 години и предложените творби да са авторски, собственост на художника и да не са участвали в други национални конкурси и изложби. Графичните листа на кандидатите за най-добър млад график трябва да са изпълнени в техниките: високопечатни, дълбокопечатни, литография, алграфия, сериграфия. За първи път през 2023 г., когато се проведе IV Национален конкурс, организаторите решиха да разделят конкурса в две категории: I група - за ученици до 18-годишна възраст, които получават стипендии по „Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби“ и II група - за участници от 19-39-годишна възраст (студенти и млади автори). За участие в петия Национален конкурс за графика - класически техники - 2025 г. бяха подадени повече от 50 графични творби, а крайният срок за участие изтече на 20 октомври 2025 г.

Авторитетното жури с председател Захари Каменов, съставено от известни български художници, определи 33-та финалисти, а на 12 ноември 2025 г. ще обяви и кой печели първите три награди в двете категории. Тази година в състава на журито влизат художниците доц. д-р Васил Колев – Vassillo, Людмил Георгиев, Емануела Ковач и Зоран Мише.

„Идеята на конкурса винаги е била да подкрепя и популяризира българското съвременно графично изкуство. Петото издание на конкурса показва точно това - че сме си свършили работата и че успяваме да стимулираме младите автори, които работят с класически графични техники, да продължат да го правят. И тази година получихме много заявки за участие, като по-голямата част от участниците са студенти в Националната художествена академия, както и възпитаници от училищата по приложни изкуства. Това доказва, че все повече артисти виждат своето бъдеще в класическата графика, която е основополагаща за всички направления в изкуството, а за да се използва, изисква много упоритост и любов.“, казва известният график Людмил Георгиев, инициатор на конкурса.

Наградите в V Национален конкурс за графика - класически техники са следните: първите трима сред учениците ще получат годишни стипендии, осигурени от Министерството на културата (стипендиите се предоставят при условията и по реда на „Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби“). За участниците от 19-39-годишна възраст наградите са парични - първа награда – 2000 лв., втора награда – 1000 лв., трета награда – 700 лв. Първата награда е съпроводена и с бронзова пластика, дело на скулпторката Лора Пармакова. Тази година има и специална награда на журито, която ще бъде в размер на 700 лв.

33-та финалисти са: Дария Димова, Цветан Стоилов, Димитър Христов, Йоана Захова, Александър Чолаков, Димитър Денков, Никол Нешева, Елена Янкова, Симона Мавродиева, Васил Ангелов, Павел Целкоски, Йоана Савчева, Габриела Ташева, Георги Георгиев, Светослав Нинов, Стефания Михайлова, Елица Димитрова, Изабел Савчева, Ивон Кючукова, Георги Ангелов,

Елеонора Василева, Станислав Влахов, Ивайло Маринов, Йоана Васева, Естер Йонтова, Марио Кулев, Ивайло Николов, Калина Стефанова, Жени Сериева, Маргарита Русева,

Яна Евлогиева, Калина Щърбева, Дария Комитова.

Победители в Националния конкурс за графика – класически техники досега са:

Иван Матеев, Зоран Мише, Васил Колев (2017 г.)

Васил Колев, Гергана Рахнева, Елия Иванова (2019 г.)

Зоран Мише, Александър Лазарков, Никол Нешева (2021 г.)

Васил Ангелов, Йоанна Петрова и Елена Янкова (2023 г., възраст 19-39 г., студенти и млади автори)

Мина Сепаревска, Ваяна Аврамова и Николай Михайлов (2023 г., възраст до 18 г., ученици)

За галерия „Графикарт“

Галерия „Графикарт“ е създадена от Людмил Георгиев, известен български график и меценат, и неговата половинка в живота Мариела Гачевска през 2018 г. Галерията е част от сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ”, основано през 2007 г. „Графикарт“ е единственото графично пространство в България за изложби и събития с фокус графичното изкуство. До сега в залите на „Графикарт“ са показвани картини на Зураб Церетели, Васил Колев, Бранко Николов, Веселин Дамянов, Емануела Ковач, Людмил Георгиев, Захари Каменов, Онник Каранфилян, Милена Максимович и Симонида Радонич, Юлий Минчев, Стефан Марков, Христо Кърджилов, Радослав Генев и много други.

