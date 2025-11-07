Висшето военноморско училище във Варна планира да организира конференция за Антарктида, която ще се проведе на Ледения континент

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
С тържествена церемония на Морската гара във Варна, научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава на своята четвърта антарктическа експедиция. На снимката: началникът на Военноморското училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов.Снимка: Красимир Кръстев/БТА (БТ)
Варна,  
07.11.2025 15:18
 (БТА)
Висшето военноморско училище във Варна планира да организира конференция за Антарктида, която ще се проведе на територията на Ледения континент. Това съобщи в Националния пресклуб на БТА на борда на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ началникът на висшето училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов.

Повод за изказването му беше припомнянето от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, че следващата година флотската алма матер навършва 145 години. Това е една достойна възраст и много бихме искали да подготвим значима инициатива, която да представим, отбеляза Калинов. Той представи идеята да бъде организирана конференция, посветена на актуалните въпроси за изследвания на Антарктида и климатичните изменения.

Тя е още в зародиш, ако успеем да я реализираме – ще я представим, посочи началникът на висшето училище. Според него научният форум трябва да се проведе на територията, където се извършват изследванията.

 

