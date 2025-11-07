НИК 421 ще отплава за своята четвърта антарктическа експедиция

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава на своята четвърта антарктическа експедиция. Той ще бъде изпратен днес с тържествена церемония на Морската гара във Варна.

По думите на капитана на кораба Радко Муевски се очаква корабът да достигне до българската антарктическа база на остров Ливингстън в края на декември. Преди това НИК 421 ще посети аржентинското пристанище Мар дел Плата. По план той трябва да акостира там около 15 декември. След това има вероятност корабът да посети и пристанището в Ушуая. Очаква се за пръв път при това плаване НИК 421 спре и в Пунта Аренас в Чили.

По план екипажът трябва да се завърне у дома в средата на април 2026 г.