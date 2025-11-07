Подробно търсене
БТА отново ще има кореспондент на борда на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий“, каза генералният директор Кирил Вълчев

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
07.11.2025 17:13
 (БТА)
Българската телег,афна агенция (БТА) отново ще има кореспондент на борда на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421). Това каза в Националния пресклуб на БТА на борда на плавателния съд генералният директор на агенцията Кирил Вълчев преди четвъртото плаване до Антарктида на НИК 421. По думите му кореспондентът на БТА ще се присъедини към експедицията през януари-февруари 2026 г. 

Тези експедиции са пример, че българите можем да бъдем заедно, да имаме приемственост. Нещата започнаха през 2021 г., когато министър на образованието и науката беше Красимир Вълчев, а много символно и в момента е той. Тогава имаше голяма подкрепа от тогавашния вицепремиер, който и сега е вицепремиер, Томислав Дончев. Тогава кабинетът беше на Бойко Борисов, сега – на Росен Желязков, но трябва честно да кажем, че всички правителства подкрепяха това България да присъства на Антарктида, припомни Кирил Вълчев. 

Началникът на Висшето военноморското училище "Н. Й. Вапцаров" във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов изказа специални благодарности към министъра на образованието Красимир Вълчев за ролята му за придобиването на НИК 421 "Св. св. Кирил и Методий".

Той каза още, че много се радва, че за втори път екипажът на НИК 421 ще бъде ръководен от от капитан II ранг Радко Муевски. Според него командирът е доказал себе си като изключително добър лидер и професионалист през изминалите вече три експедиции.

Реализацията на проекта за научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" и експедициите до Антарктида са точно олицетворение на девиза на старата историческата сграда на Народното събрание - "Съединението прави силата". Това каза в Националния пресклуб на БТА на борда на плавателния съд преди отплаването му за Ледения континент командирът му кап. II ранг Радко Муевски. Той изказа благодарност към БТА за отразяването на плаването и на експедициите.

"Радвам се, че БТА е тази институция, която буквално пази историята и вече стриктно я архивира чрез изпращане на кореспонденти на кораба и на Ледения континент", посочи кап. Муевски. Той отбеляза, че за тях е много важно на терен да има професионалист, който правилно и точно да структурира, да обяснява и да поднася информацията на широката общественост, което подпомага дори тяхната дейност.

Той благодари на генералния директор на БТА Кирил Вълчев и изрази надежда работата да продължи по същия начин при 34-тата експедиция.

Висшето военноморско училище във Варна планира да организира конференция за Антарктида, която ще се проведе на територията на Ледения континент. Това съобщи в Националния пресклуб на БТА на борда на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" началникът на висшето училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов.

Повод за изказването му беше припомнянето от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, че следващата година флотската алма матер навършва 145 години. 

/ТС/

Свързани новини

07.11.2025 17:20

През тази година над 10 учени от Софийския университет ще правят изследвания на Антарктида, каза ректорът проф. Георги Вълчев

Повече от 10 учени от Софийския университет (СУ) ще се включат в 34-а българска полярна експедиция, каза днес във Варна ректорът му проф. Георги Вълчев при изпращането на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ на неговата четвърта
07.11.2025 16:36

Военноморските сили изготвят първата българска навигационна карта на залива Емона край остров Ливингстън

Военноморските сили изготвят първата българска навигационна карта на залива Емона край остров Ливингстън. Проектът бе представен днес от заместник-командира на военния флот Ваньо Мусински при изпращането на научноизследователския кораб „Св. св.
07.11.2025 16:10

Плаването до Антарктида, което бе мечта, вече се превърна в рутина, каза началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов

Това, което беше една мечта и пионерска инициатива, днес вече е рутинна традиция, каза днес началникът на Висшето военноморско училище във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов при изпращането на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и
07.11.2025 16:05

Експедициите до Антарктида са олицетворение на девиза ни "Съединението прави силата“, каза командирът на НИК 421 кап. Радко Муевски

Случването и продължаването на проекта за Научноизследователския кораб НИК 421 „Св.св. Кирил и Методий“ и експедициите до Антарктида са точно олицетворение на нашия девиз на старата историческата сграда на Народното събрание „Съединението прави
07.11.2025 15:26

Между Светата църква, Военноморското училище и Военноморските сили винаги е имало благословено сътрудничество, каза митрополит Йоан

Винаги между Светата Църква, Висшето военноморско училище и Военноморските сили на България е имало благословено сътрудничество, каза днес Варненският и Великопреславски митрополит Йоан при официалното изпращане на научноизследователския кораб „Св.
07.11.2025 14:48

Началникът на ВВМУ изказа специални благодарности към министъра на образованието Красимир Вълчев за ролята му за придобиването на НИК 421

Началникът на Военноморското училище във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов изказа специални благодарности към министъра на образованието Красимир Вълчев за ролята му за придобиването на НИК 421 „Св.Св.Кирил и Методий“. В Националния
07.11.2025 14:43

При тази експедиция ще стъпим и на Антарктическия полуостров, каза проф. Христо Пимпирев

При настоящата 34-а полярна експедиция и четвърто плаване с научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще стъпим и на Антарктическия полуостров, каза днес във Варна проф. Христо Пимпирев при изпращането на НИК 421 на новото плаване. В
07.11.2025 14:08

България успя да затвърди своя престиж като водеща страна в изследванията на Антарктика, смята президентът Румен Радев

България успя да се затвърди своя престиж като водеща страна в изследването на Антарктика, се казва в поздравителния адрес на президента Румен Радев до участниците в 34-а българската експедиция до Ледения континент и четвъртото плаване на
07.11.2025 13:35

БТА отново ще има кореспондент на борда на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421). Това каза в Националния пресклуб на БТА в борда на военния научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ генералният директор на Агенцията Кирил Вълчев преди четвъртото плаване до Антарктида на НИК 421.
07.11.2025 07:49

НИК 421 ще отплава за своята четвърта антарктическа експедиция

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава на своята четвърта антарктическа експедиция. Той ще бъде изпратен днес с тържествена церемония на Морската гара във Варна.По думите на капитана на кораба Радко Муевски се очаква корабът да достигне до българската антарктическа база на остров Ливингстън в края на декември. Преди това НИК 421 ще посети аржентинското пристанище Мар дел Плата. По план той трябва да акостира там около 15 декември. След това има вероятност корабът да посети и пристанището в Ушуая. Очаква се за пръв път при това плаване НИК 421 спре и в Пунта Аренас в Чили

