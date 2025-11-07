Подробно търсене

Между Светата църква, Военноморското училище и Военноморските сили винаги е имало благословено сътрудничество, каза митрополит Йоан

С тържествена церемония на Морската гара във Варна, научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава на своята четвърта антарктическа експедиция. На снимката: Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужва молебен за здраве.Снимка: Красимир Кръстев/БТА (БТ)
07.11.2025 15:26
Винаги между Светата църква, Висшето военноморско училище и Военноморските сили на България е имало благословено сътрудничество, каза днес Варненският и Великопреславски митрополит Йоан при официалното изпращане на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" на неговата четвърта мисия до Ледения континент. Той отслужи молебен за здраве и за успешното плаване на НИК 421.

Винаги Светата църква е подкрепяла онези, които се трудят, пребивават в особени обстоятелства и извършват мисии, посочи владиката. Той уточни, че полярните експедиции имат висока научна мисия. По думите му всеки осъзнава и предизвикателствата, които стоят на онова мразовито място. "Всяка земя е земя Божия, макар там да се срещат повече представители на животинския вид, отколкото човеци. Човекът като сътворено най-висше същество господарува като разумен домакин над земята, но винаги със съзнанието, че центърът е богочовекът Христос", посочи митрополит Йоан. Той пожела успешно плаване, добър успех в мисията на учените, моряците и попътен вятър. Пожела им още да имат търпение, мъжество, братска задружност и добри отношения, а Бог да ги предпази от изкушения, беди и злощастия.

На командира на кораба кап. Радко Муевски митрополит Йоан каза, че не е лесно да си капитан, защото всички гледат към него – както за добро, тъй и за лошо. Митрополитът благослови участниците в експедицията с плодоносно, безпроблемно плаване, успешно и щастливо завръщане.

