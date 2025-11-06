Тази година на НИК 421 ще се качат изследователи от шест нации, каза началникът на Военноморското училище във Варна

През тази година, при четвъртото плаване на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) до българската антарктическа база на остров Ливингстън, на борда ще се качат изследователи от шест нации, каза днес пред журналисти началникът на Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов. По думите му това ще бъдат учени от САЩ, Черна гора, Германия, Чехия, Румъния, Обединените арабски емирства. На практика обаче корабът ще помогне на повече държави, допълни Калинов и уточни, че логистично ще бъдат подкрепени базите на Испания и Полша.

При отплаването на НИК 421 утре от Морската гара във Варна на борда ще има 28 курсанти, които ще карат стаж, допълни Калинов. Той уточни, че ще пътуват и младежи от Азербайджан, Полша и Румъния, които ще се обучават заедно с българските си колеги. По традиция повечето от курсантите ще плават до испанското пристанище Картахена, след което се завръщат в България. По време на цялата експедиция на борда на НИК 421 ще бъдат четирима курсанти.

По време на предстоящата експедиция ВВМУ отново ще реализира свои проекти, допълни Калинов. По думите му сред тях е и съвместната работа с компанията „Ендуросат“, като акцентът ще падне върху обработката на информация. Учените от ВВМУ ще продължат да работят и по проекти, свързани с изследванията на релефа на морското дъно, събирането на дънни проби, географските проучвания.

Калинов посочи още, че плановете през тази година включват НИК 421 да посети остров Кинг Джордж. Освен това, командирът на кораба е получил като задача от учените от Полярния институт да бъдат проучени и други подходящи острови. Калинов посочи още, че се обмисля и нов проект, свързан с проучвания на самия континент, а не на островите.

Флотилен адмирал Калинов коментира предстоящото плаване след валидирането на марка с кораба „Св. св. Кирил и Методий“. Той подчерта, че самата идея за НИК 421 е символ на небивала интеграция на всички отговорни институции, свързани с управлението на държавата, с образованието и науката. По думите му успехът на експедициите е признание за усилията, положени от колективите на Морската академия и на Полярния институт. Той подчерта и приноса на българските въоръжени сили, които подкрепят мисиите на НИК 421. Флотът осигурява хора за попълването на екипажа, военновъздушните сили - транспортирането на нашите обучаеми практиканти, посочи Калинов. Той припомни още, че без усилията на държавата, на Министерството на образованието и науката, цялата инициатива също е нямало да бъде възможна. В този смисъл марката е символ на една изключително успешно реализирана идея - в национален и в европейски интерес, обобщи Калинов.