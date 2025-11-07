България успя да затвърди своя престиж като водеща страна в изследванията на Антарктика, смята президентът Румен Радев

България успя да затвърди своя престиж като водеща страна в изследването на Антарктика, се казва в поздравителния адрес на президента Румен Радев до участниците в 34-тата българската експедиция до Ледения континент и четвъртото плаване на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Той бе прочетен от вицеадмирал Митко Петев, съветник на Върховния главнокомандващ на българските въоръжени сили по военната сигурност, по време на официалната церемония по изпращането на НИК 421 днес от Морската гара във Варна.

Българските експедиции се превърнаха в символ на висок професионализъм, всеотдайност и съществен принос към фундаменталните научни изследвания в областта на микробиологията, медицината, екологията, морската биология, космическите изследвания, океанологията и геологията, посочва президентът в своя поздравителен адрес. По думите му, учени от Румъния, Гърция, Черна гора, ОАЕ, САЩ, Германия, Португалия, Колумбия и Еквадор ще вземат участие в нашата експедиция и ще работят съвместно с българските полярници.

Тази година НИК 421 не само за четвърти път ще подсигури логистично българската експедиция и ще окаже логистична поддръжка на експедициите на Испания и Турция, но и активно ще участва в научноизследователската програма, се казва още в поздравителния адрес. Президентът пожелава на кораба и полярниците попътен вятър и успехи в мисията, която са призвани да изпълняват, водени от любовта си към науката и родината.