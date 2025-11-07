Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов

Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно, трябва да се спазват заповедите и указанията на полицията, когато тя се намесва в определени случаи. Така министърът на вътрешните работи Даниел Митов коментира случая, при който шестима нелегални мигранти загинаха, а четирима са ранени при инцидент с автомобил край Бургас пред журналисти след като участва в тържествена церемония по повод 8 ноември – професионалния празник на българската полиция, и деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда. Той застана зад думите на директора на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов, че служителите на реда са реагирали професионално.

Не може да се бяга от полицията, не може да се възпрепятства работата на органите на реда, допълни Митов.

Той каза още, че именно благодарение на добрата работа на "Гранична полиция", миграционният натиск и опитите за незаконно преминаване на българската граница са намалели със 70% тази година в сравнение с 2024 г., а в сравнение с 2023 г. – процентът е много по-голям.

Това, че определени граници са станали Шенгенски и няма нужда от паспортен контрол, не означава, че няма нужда от "Гранична полиция", каза министърът. Даниел Митов допълни, че задълженията на "Гранична полиция" не са намалели. Това са приказки на хора, които нищо не разбират от работата на "Гранична полиция" и на МВР като цяло, коментира той. Основната задача на "Гранична полиция" е да опазва една от най-важните и най-натоварената външна граница на Европейския Съюз – между България и Турция, допълни Даниел Митов. И Европа има нужда от нашата гранична полиция. Не само защитата на българската територия, но и на европейската територия зависи от нашите гранични полицаи, които работят с колеги от Австрия, Румъния, Унгария и Фронтекс, категоричен беше министърът.

По повод призивите за намаляване на броя на полицаите, Митов обясни, че оптимизации винаги могат да се правят. Приказки от типа, че имаме най-много полицаи на глава на населението се говорят от хора, които нямат идея какво приказват, каза още Даниел Митов. Той припомни, че в МВР е концентрирана огромна отговорност – пътна, криминална, икономическа полиция, ГДБОП, Гранична полиция, жандармерия, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", службата за личните документи. Той подчерта, че оптимизацията трябва да се прави внимателно, за да не се оголи капацитетът по различни направления. После ще започнат да ни питат къде е полицията, къде са хората, които обслужват гражданите по отношение на личните им документи, къде е пожарната, къде е жандармерията, каза Митов.

Министърът припомни, че през последните 15 години съставът на МВР е бил намален с около 12 хиляди души, но за това време не са намалени отговорностите, а всъщност са увеличени. В последно време се говори и част от функциите на ДАИ да дойдат в МВР и да стане единен контролен орган на пътя, обясни той. Даниел Митов каза, че след като мине бюджетът, може би в началото на другата година, ще бъде представен някакъв план за оптимизация, но той трябва да е добре обмислен.