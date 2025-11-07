Филм разказва за магията на българския фолклор

site.btaФилм разказва за магията на българския фолклор
Милена Милотинова представя "Магията на българското хоро". "Филмът разказва за магията на българския фолклор, за носиите, за шевиците, за танца, който привлича дори чужденците да се включат и да разучат стъпките. Разказва и за корените ни, историята, културата и националната ни идентичност. И всичко това е представено чрез емоционалните човешки истории на българите зад граница, които всеотдайно и с жар създават състав след състав къде ли не по света", добавя още тя.
Българската премиера на документалната лента ще бъде по време на четвъртата среща-семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина, която се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина между (7-9 ноември).
"Магията на българското хоро" е заснет на "Празника на буквите" в Милано на 24 май и по време на десетото юбилейно издание на пътуващия събор "На мегдана на другата България“ в Лион през юни 2025 г. Премиерата се състоя на международния фолклорен фестивал в Палма де Майорка през октомври.
