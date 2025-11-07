Филмът "Неравноделната душа" беше представен днес по време на Четвъртата среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина

Документалният филм "Неравноделната душа" на режисьора София Стойчева беше представен днес, 7 ноември, в комплекс "Царско село" в София, по време на първия ден от Четвъртата творческа среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина.

"Първоначално филмът се казваше "Малката България", но по-късно решихме да го наречем "Неравноделната душа". В продължение на седем години работих по него. Нито един от героите не е българин, но техните български истории със сигурност ще ви докоснат", каза София Стойчева в обръщението си към участниците в Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина.

Част от героите, чиито истории са представени в документалния разказ, са японецът Широ Ишидзака, който преди повече от 20 години създава в Токио фолклорния ансамбъл "Детелина" заедно със своята съпруга, българката Нуша, както и Катрин Спрингър – артистичен директор на ансамбъл "Босилек", първият български женски ансамбъл за народни танци в САЩ и Канада, основан през 1979 г. Спрингър се е посветила на българската народна музика и традиции.

Както БТА писа, Четвъртата творческа среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина беше официално открита днес в Нов български университет.

Сред официалните гости на форума бяха вицепрезидентът на България Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Георги Султанов, изпълнителният директор на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, заместник-ректорът на НБУ по научноизследователска и творческа дейност гл. ас. д-р Емилия Димитрова и директорът на Централната университетска администрация доц. д-р Христо Чукурлиев.

Фолклорният форум ще продължи до 9 ноември. В рамките на програмата ще бъдат организирани теоретичен модул за изпълнители и практически модул за танцьори, ще бъдат изнесени шест лекции, ще се прожектират три документални филма на фолклорна тематика и ще бъде представен проектът на АБФСЧ за създаване на дигитален каталог на популярни хора и танци в помощ на преподаването им сред българските общности в чужбина.

В събитията ще вземат участие представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.

За Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина

Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина е сдружение с нестопанска цел, официално учредено на 28 октомври 2016 г. Фолклорното обединение е вписано като културна организация в регистъра на Министерството на културата на Република България.

До момента Асоциацията е домакинствала три срещи-семинари на ръководителите на фолклорните състави в чужбина – през 2022, 2023 и 2024 г.

Между 23 и 26 юли 2025 г. във Велико Търново се състоя първият фестивал на фолклорните състави от чужбина. Форумът беше организиран от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (CIOFF – България).

За филма "Неравноделната душа"

"Неравноделната душа" е пълнометражният документален дебют на София Стойчева – сценарист и режисьор на филма. Продуцент е Мартичка Божилова - Агитпроп, с подкрепата на Националния филмов център и Столичната програма "Култура" – Мобилност. Досега филмът е участвал във Фестивала за български документални и анимационни филми "Златният ритон" в Пловдив и на "София филм фест" през март 2024 г. Предстои неговото разпространение по кината в България, както и специални прожекции, организирани от българите в чужбина.