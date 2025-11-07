Научната конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм" бе открита в Шуменски университет

Научната конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм" бе открита в Аулата на Корпус 1 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Тя продължава до 9 ноември.

В рамките на форума се представят научни доклади, а на третия етаж на Шуменския университет са изложени произведения на участници в конкурса "Светът в макет: географията през очите на ученика", за които участниците и гостите в конференцията имат възможност да гласуват.

Научната конференция се организира със съдействието на Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката, Българското географско дружество, Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, Регионален академичен център клон Шумен, Съюз на учените клон Шумен.

Проф. Светла Станкова от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", председател на организационния комитет на научната конференция, каза, че форумът тази година има особено значение. "Той не е само научно събитие, но и знак на приемственост, професионализъм и академичен дух, защото тази година отбелязваме 30 години от създаването на Катедра "География, регионално развитие и туризъм", която остави трайна следа в историята на географското образование и изследвания в Шуменския университет", добави проф. Станкова.

Тя съобщи, че тази година в научната конференция са заявили участие над 190 участника. По думите ѝ 113 от тях са учени от различни научни институти, висши и средни училища от България, Турция, Република Северна Македония, Косово, Румъния, Украйна, Чехия, Испания, Исландия, Финландия и др. държави. В Конференцията с постерни презентации и макети ще участват 25 студенти и 55 ученици, коментира проф. Станкова.

В приветственото си слово към участниците в научната конференция ректорът на Шуменския университет проф. Наталия Витанова се обърна към присъстващите с думите: "С вълнение ви поздравявам по случай седмата научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм". Форум, който съчетава научния дух, академичната традиция и човешката страст към познанието".

Проф. Витанова коментира, че научният форум се провежда под знака на 30-годишнината от създаването на Катедрата "География, регионално развитие и туризъм" в Шуменския университет. "30 години - това не е просто част от времето, това е време, в което са положени основи, изградени са традиции и са постигнати успехи, които носят достойнството и силата на постоянството, вдъхновението и любовта към науката. Това е история, изтъкана от мечти и много труд", добави ректорът на университета.

"За три десетилетия Катедрата се превърна не само в център за академични знания, но и духовен дом на поколения млади хора, които тук откриват пътя към познанието и смисъла на думата география", подчерта проф. Витанова. По думите ѝ географията не е просто наука за земята, тя е наука за пътя по който вървим към по-дълбоко разбиране на нашата планета, на обществото, на културите. "Днес не просто отбелязваме годишнината, ние празнуваме хората зад тази история, преподаватели, които с отдаденост предават знанието, студенти, които с любопитство го приемат и развиват и партньори, които вярват в значимостта на науката", допълни ректорът на Шуменския университет.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов каза в приветствието си към участниците в научната конференция, че днес се отдава почит на едно дългогодишно усилие да се създава знание, променяyf начина, по който разбираме пространството, природата и човека в нея.

"Шумен е сред градовете в България, в които географията има своя школа, традиция и приемственост. През тези три десетилетия катедрата по география, регионално развитие и туризъм обучава и формира визия за развитието на регионите, за баланса между природа и общество, за онзи важен, стратегически поглед, без който няма устойчиво бъдеще. В това е силата на шуменската географска школа, в умението ѝ да свързва науката с практиката, академичната мисъл с общественото развитие", коментира проф. Христов.

Деканът на Факултета по природни науки на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" проф. Цветеслава Игнатова-Иванова в приветственото си слово изтъкна заслугите на проф. Светла Станкова за организирането на научната конференция с международно участие години наред. Тя подари на проф. Станкова букет от името на работещите във Факултета по природни науки. Кметът на община Шумен също поднесе цветя на проф. Станкова.

Както БТА съобщи, Шестата научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм" бе официално открита на 8 ноември 2024 г. в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Научният форум бе посветен на 60-годишнината от началото на обучението по география в учебно заведение.