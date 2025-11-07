Професионалната гимназия за компютърно програмиране и иновации в Бургас представи новия си Център за високи постижения

В Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас днес официално бе представен новият Център за високи постижения, изграден в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост с финансиране от Изпълнителната агенция "Програма за образование" и с подкрепата на Община Бургас.

Сградата на центъра включва две основни зони – за обучение и за отдих и настаняване. В нея са обособени лаборатории по роботика и природни науки, зали за работа с изкуствен интелект, както и общежитие с 30 места за ученици, гост-лектори и представители на бизнеса. Пред БТА директорът на гимназията Димитрина Тодорова посочи, че проектът е на стойност 5 300 000 лв. и е реализиран за 17 месеца, като строителството му е приключило през декември 2024 г., а обектът е въведен в експлоатация през май тази година, когато започва и процесът по неговото оборудване и обзавеждане.

По време на откриването Тодорова посочи, че Центърът разполага с една от най-модерните сървърни инфраструктури в страната. "В базата имаме три AI сървъра на NVIDIA с най-новите графични процесори. Те ще позволят на нашите ученици да тренират модели с изкуствен интелект и да разработват собствени решения. Почти всички зали са оборудвани, окабелени и подредени от самите ученици – те искат това място да бъде техният дом на технологиите", каза тя.

По думите ѝ центърът разполага с вътрешна оптична мрежа и система с единен акаунт за достъп до всички образователни ресурси. "Учениците ще могат да експериментират с реални модели на изкуствен интелект, да изграждат и програмират роботи. Имаме 3D принтери и машини за производство на електронни платки, а целта ни е да създадем първия робот, направен изцяло в нашето училище", допълни директорът.

Пред БТА Тодорова уточни, че училището е изградило своята методика на обучение върху реални практически проекти, а не върху теоретични знания. "Това е по-интересно за децата и за самите учители. Средата е по-сплотена, защото общият стимул на всички е да завършват проектите си успешно", каза тя и допълни, че в училището се произвеждат около 500 проекта годишно, като някои от тях са изключително успешни. "Сред първите ни възпитаници вече има ученици, които са регистрирали собствени компании с продуктите, създадени по време на обучението си. Други са ги продали на IT фирми, а трети са ги оставили като лаборатории, в които по-малките ученици да се учат", допълни директорът.

Кметът на Бургас Димитър Николов определи новия център като пример за устойчиво партньорство между държавата, Общината и училището. "Днес резултатът е видим – тук учат деца не само от Бургас, но и от цялата страна. Центърът е модел за това как трябва да изглежда образованието на бъдещето", каза Николов и допълни, че следващата стъпка е изграждането на нов физкултурен салон и басейн.

Главният експерт към Министерството на образованието и науката Камелия Шарабова посочи, че в страната се изграждат 28 центъра за високи постижения в различни професионални направления – по един във всяка област. "Тези центрове са пътят към модерно и адаптивно професионално образование, което свързва училището с бизнеса и науката. Центърът в Бургас е пример за това как образованието може да се доближи до реалната икономика", каза тя.

Сред гостите на откриването бе и доц. д-р Боряна Пелова, директор на магистърска програма "Изкуствен интелект за бизнес и финанси" към Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя подчерта, че гимназията в Бургас е пример за висока образователна култура и за ефективна връзка между училището и академичната общност. "Изкуственият интелект променя начина, по който работи бизнесът и обществото. За да подготвим професионалисти за тази нова реалност, са нужни не само знания и умения, но и подходяща инфраструктура – а тук тя е на изключително високо ниво", каза доц. Пелова.

В събитието участваха и представители на Асоциацията на бившите възпитаници на гимназията, които представиха своята дейност – организацията вече е провела хакатони, кариерни инициативи и проекти с участието на ученици и студенти. В момента асоциацията работи съвместно с Община Бургас по екологичен проект, свързан с наблюдение на климатичните данни в града, който ще бъде финализиран през декември.

След официалната церемония гостите бяха поканени на обиколка на новите учебни зали и лаборатории. Ученици, подкрепени от своите преподаватели, представиха проекти в областта на роботиката, изкуствения интелект, финансовите приложения и устойчивия начин на живот. Сред тях беше и проект за рециклиране и опазване на околната среда, който предстои да бъде завършен до края на годината.

Учениците от специалност "Дизайн" демонстрираха специализираната техника, с която работят, а в сградата на общежитието гостите посетиха и новооборудван кабинет с лаборатория по природни науки. Почти всички стаи за настаняване са заети. Всяка от тях има собствен санитарен възел, а на етажите има общо помещение, което разполага с оборудване и удобства за хранене и други битови нужди.

Новият Център за високи постижения в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас ще бъде използван както за обучение и практики на учениците, така и за партньорски инициативи с университети и бизнес организации в областта на технологиите и иновациите, допълниха от екипа на гимназията.