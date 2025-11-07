Съдът в Плевен постанови присъда от четири години лишаване от свобода на шофьор заради катастрофа със загинал

Окръжният съд в Плевен постанови присъда от четири години лишаване от свобода на шофьор заради катастрофа със загинал. За това съобщават от пресцентъра на Съдебната палата в града, където се е състояло разпоредително заседание по делото.

Обвиняем по него е мъж от град Искър, който на 17 март 2025 година, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата и причинил катастрофа със загинал, на друг участник в инцидента е причинена комбинирана средна телесна повреда. Катастрофата е станала на участък от пътя Бяла - Ботевград, където в близост до разклона за село Ракита, поради извършване на поддържане и ремонтни дейности на пътя, движението се регулирало от регулировчик. В резултат на това, в платното, в което се движел подсъдимият, се образувала колона от автомобили. Те изчаквали да бъдат пропуснати. Въпреки, че било на прав участък, обвиняемият не успял навреме да възприеме спрените автомобили и да намали скоростта си, което довело до сблъсък на неговия автомобил, с последния спрял на колоната, посочват в информацията от съда.

Водачът и пътуващият до него в ударения автомобил получили множество наранявания и травми от т.нар. "камшичен удар". Въпреки оказаната първа помощ, пътникът в ударения отзад лек автомобил, починал, допълват от съда в Плевен.

Подсъдимият е с минали осъждания, недобри характеристични данни и със санкции за нарушения на правилата за движение по пътищата. В първото заседание той е поискал делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, признал вината си и не е искал да се събират доказателства за нея. Постановена е присъда, с която му е наложено наказание от четири години лишаване от свобода. Съдът го лишава и от правото да управлява автомобил за срок от пет години.

Присъдата не е влязла в сила. Тя може да се обжалва пред Апелативен съд – Велико Търново.

През миналата година в Плевенска област са регистрирани общо 1660 пътнотранспортни произшествия, показват статистическите данни на Териториално статистическо бюро – Северозапад. От тях 284 са с пострадали. Броят на ранените е 367, а на загиналите - 26 души. В сравнение с 2023 г. се наблюдава увеличение на произшествията – с 3,6 процента и при ранените с 1,9 на сто.