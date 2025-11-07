Литовският треньор Шарунас Ясикевичус: "Ако не си мотивиран да играеш за Фенербахче, никога няма да бъдеш мотивиран"

Турският Фенербахче се възстанови от двете си поредни загуби през миналата седмица в баскетболната Евролига с победа при домакинството си срещу АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 81:67, а старши треньорът Шарунас Ясикевичус заяви, че неговият отбор е контролирал двубоя.

"Контролирахме играта доста добре. В някои ситуации не се движехме добре в нападение срещу променящата се защита на противника. Хубаво е, че не направихме много грешки. Дори и да не създадохме твърде много, все пак успявахме да стреляме към коша на АСВЕЛ. Затруднявахме с борбите в нападение. Момчетата показаха добър борбен дух, но все пак трябва да бъдем по-добри", коментира литовският специалист на пресконференцията след двубоя, цитиран от Eurohoops.net.

Ясикевичус говори и за мотивацията на своите състезатели и важността на времето за тренировки през целия сезон.

"Няма нужда да мотивирам играчите си, те са професионалисти. Ако не си мотивиран да играеш за Фенербахче, никога няма да бъдеш мотивиран. Имахме тежка седмица, но си свършихме работата срещу Мерсин и проведохме две тренировки, което е изключително важно в този луд сезон, в който нямаме време за тренировки", добави наставникът на турския гранд.