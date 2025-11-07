Двубоите на Бяла срещу испанския Атлетико Гуардес са събитие за българския хандбал, каза кметът на Бяла Димитър Славов

site.btaДвубоите на Бяла срещу испанския Атлетико Гуардес са събитие за българския хандбал, каза кметът на Бяла Димитър Славов
Двата мача на женския хандбален отбор на Бяла срещу испанския Атлетико Гуардес, които ще се играят през уикенда в зала "Арена Бяла" в град Бяла, област Русе, са събитие за българския хандбал. Това каза в интервю за БТА кметът на града Димитър Славов.
Шампионът на България по хандбал за жени ще играе срещу Атлетико Гуардес в третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ). Първата среща е от 14:00 часа утре, а реваншът е от 16:00 часа в неделя. Домакинството на българския представител и на двата двубоя идва след споразумение между двата клуба и решение на Европейската хандбална федерация.
БТА припомня, че Бяла стартира от втория кръг на надпреварата, в който се справи със словенския ЖРД Лития, като се превърна в първия български отбор, елиминирал съперник в евротурнирите по хандбал от 2009 година насам.
Димитър Славов обясни, че испанският тим е пристигнал вчера вечерта в Бяла.
"Щастливи сме. Залата ще бъде утре пълна. Очакваме много труден двубой, защото излизаме срещу отбор с 60-годишна история, който е водач във временното класиране на испанското първенство. Атлетико Гуардес е играл и финал на турнира на купата на ЕХФ при жените през 2023 година. Това е отбор, в който има много класни състезателки, голяма част от които са минали през различни национални гарнитури", обясни Славов.
Капитан на отбора е испанката Мария Санча, а в състава личат имената на френската вратарка Амандин Балзен, на нидерландката Анук Ньойвенвег, на словенката Блажка Капутман, на парагвайската националка Хасмин Мендоса и на кубинката Лорена Тейес.
"Амбицията ни е нашите хандбалистки да покажат своята игра, да се борят за всяка топка. Не храним илюзии. Горди сме, че сме докарали в нашия малък град един от най-силните хандбални клубове на Испания в последното десетилетие", каза Славов.
По думите му това е голямо събитие не само за Бяла, а и за България.
"Знаем какво е нивото в нашето първенство, а Бяла е шампион на България в последните четири години. Сега ще видим истинския европейски хандбал с много сила и скорост. В испанския отбор не можеш да кажеш кой е титуляр и резерва. А нашата резервна скамейка е много къса. Ще ни е много трудно физически. Надяваме се, че с повече дух момичетата ще компенсират това", заяви още Славов.
Треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан коментира за БТА, че Атлетико Гуардес е много силен отбор.
"Нямахме късмет, че се паднахме с толкова силен отбор. Това е отбор с голяма история. Той е на първо място в испанското първенство. Правихме разбор. Ще дадем всичко от себе си и ще опитаме да зарадваме нашата публика с добра игра", каза Жосан.
Тя обясни, че състезателките на Бяла са в добро здраве.
"Имахме две контузени момичета. Те се възстановиха, но няма да могат да играят на 100 процента", каза още Виктория Жосан.
По думите й от мачове с отбори като Атлетико Гуардес може да се извлекат само ползи.
"За нашите състезателки това ще бъде опит, който ще използваме в мачовете от първенството и за Купата на България", каза Жосан.
