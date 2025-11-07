Германия се придържа към крайния срок за решаване на бъдещето на френско-германския изтребител шесто поколение

Германия все още възнамерява да вземе решение за бъдещето на френско-германския изтребител FCAS (Future Combat Air System – Система за въздушен бой на бъдещето) до края на годината, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус, но добави, че все още не е определена нова дата за тристранна среща на равнище министри, предаде Ройтерс.

Пред репортери в Берлин той каза, че е обсъдил темата по-рано тази седмица с канцлера Фридрих Мерц.

„Следваме плана да вземем решение до края на годината, независимо как ще изглежда това решение“, заяви той. „Дали и кога ще има (тристранна) среща, не мога да кажа“, добави той.

Писториус каза още, че миналата седмица е разговарял с френската си колежка Катрин Вотрен и тя е заявила намерение да продължи с проекта.

„Както обаче всички ние знам, това не е въпрос, по който се взема решение само от френското правителство. Господин (Ерик) Трапие от (френската отбранителна компания) „Дасо“ (Dassault) очевидно играе ключова роля тук, най-малкото по отношение на публичната комуникация“, посочи германският министър.