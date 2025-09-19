Берлин и Мадрид искат решение по проекта за европейския боен самолет до края на 2025 г., каза германският канцлер в Мадрид

Берлин и Мадрид ще се опитат да постигнат решение по европейския проект за изтребители на бъдещето (Future Combat Air System, FCAS) до края на 2025 г.", заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция в Мадрид с испанския премиер Педро Санчес.

"Споделяме едно и също мнение: сегашната ситуация е незадоволителна. Не напредваме по този проект", заяви Мерц, цитиран от Франс прес. "И двамата водим дискусия с френското правителство, и двамата искаме да намерим решение възможно най-бързо", допълни той.

Предприет през 2017 г. от Берлин и Париж, към които по-късно се присъединява Мадрид, FCAS - най-значителният отбранителен проект в Европа, замислен да укрепи стратегическата автономия на континента - вече не напредва заради напрежението между френския производител"Дасо" (Dassault) и европейската група "Еърбъс" (Airbus), която представлява в този случай интересите на Берлин и Мадрид.

Санчес оцени високо изказването на германския канцлер за проекта. "Интересът на Испания към този проект е искрен и се запазва изцяло, но, наистина, при условията, които трите страни - Германия, Франция и Испания - бяха договорили предварително", каза той.

Мерц пристигна вчера в Мадрид, за да обсъди със Санчес сътрудничеството между двете страни, европейските политически въпроси и политиката за сигурност. Отношенията между Германия и Испания като цяло са добри, но двете страни имат значителни различия в позициите си по отношение на Израел. Макар Мерц да критикува остро израелската военна операция в ивицата Газа, Германия досега отказва да наложи санкции на Израел с изключение на ограничаването за германския износ на оръжия.

Берлин ще има решение дали да подкрепи санкциите на Европейския съюз срещу Израел преди срещата на ЕС в Копенхаген през октомври, заяви вчера канцлерът в Мадрид.

На пресконференцията със Санчес Мерц заяви, че действията на Израел в Газа не са пропорционални на заявените цели. Същевременно той подчерта, че Германия не споделя мнението, че израелските действия представляват геноцид. Той отбеляза, че признаването на палестинска държавност в момента не се обсъжда в Германия.