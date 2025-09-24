Европейският проект за изтребител от шесто поколение е заплашен от провал

Френският самолетостроител "Дасо Авиасион" (Dassault Aviation) продължава да се отдръпва от съвместния европейски проект за изтребители "Бъдеща бойна въздушна система" (Future Combat Air System, FCAS). "Дасо" е в състояние да разработи самолета самостоятелно, заяви председателят на борда на директорите Ерик Трапие при откриването на фабрика в Сержи, близо до Париж, съобщи "Шпигел".

"Дасо" не се отказва от водеща роля в проекта FCAS

"Германците могат да се оплакват, но тук ние знаем как се прави. Ако искат да го направят сами, нека го направят," заяви Трапие.

На въпроса дали "Дасо" може да произведе самостоятелно изтребител от шесто поколение, Трапие отговори с "да". Това обаче е решение, което трябва да вземе френското правителство.

Думите на Трапие показват, че след като в края на юли френският президент Еманюел Макрон гостува на германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин на вечеря, на която двамата обсъдиха широк кръг от въпроси, сред които беше и този за FCAS, очевидно не са били разрешени разногласията между Берлин и Париж по въпроса.

През юли се твърдеше, че Париж и Берлин са се споразумели да се опитат да изгладят различията през есента и ще решат до края на годината дали да преминат към Фаза 2 на FCAS, в която компаниите ще трябва да разработят демонстрационен самолет. Това е все по-малко вероятно да се случи.

Проектът на Франция, Германия и Испания на стойност 100 милиарда евро за разработване на нов боен самолет с въоръжени дронове отдавна е в задънена улица поради спор между "Дасо" и "Еърбъс", отбелязва "Политико".

"Еърбъс" представлява интересите на Германия и Испания в проекта. Според медийни съобщения федералното правителство вече проучва алтернативи с Великобритания, която реализира конкурентен проект, както и със Швеция. Федералният министър на отбраната Борис Писториус заяви наскоро, че няма преговори между тези три страни по този въпрос.

Шефът на "Дасо" Трапие претендира за ясна лидерска роля за основния компонент на пилотирания боен самолет. "Ние сме абсолютно отворени за сътрудничество, включително с германците, но молим само за една дреболия: дайте ни възможност да ръководим програмата", каза той. Той няма да приеме техническите аспекти да се решават в тристранни преговори. "Искам "най-добрият в дисциплината" да вземе решението.“

През юли федералният канцлер Фридрих Мерц заяви, че Франция и Германия трябва да се придържат към договореното разпределение на задачите. Трапие каза, че преговорите с отдела за отбрана на "Еърбъс" продължават и че не е постигнат компромис. "Еърбъс" съобщи, че се придържа към успеха на проекта и всички споразумения, сключени досега.

Швеция засега се въздържа от участие в проекта

Швеция засега се въздържа да вземе решение дали да се присъедини към европейските усилия за разработване на изтребител от шесто поколение и няма да го направи до края на десетилетието, заяви министърът на отбраната Пол Йонсон пред "Политико".

Това се случва на фона на действията на Германия, която обмисля да се обърне към Швеция или дори към Обединеното кралство, като потенциален резервен партньор, ако преговорите между Берлин и Париж относно проекта FCAS се провалят до края на годината.

Йонсон, който беше на посещение в Берлин, заяви, че Стокхолм ще вземе решение за бъдещия си изтребител "някъде между 2028 и 2030 г.", като същевременно подчерта, че новият изтребител "Грипен Е" на страната, построен от "Сааб", ще остане в експлоатация "поне до 2050 г.".

"Ние инвестираме значителни средства в поддържането на свободата на избор, за да запазим капацитета си за проектиране, който според мен е уникален", заяви Йонсон. "Няма друга страна с 10 милиона население, която да има способността да проектира изтребители – и за нас е важно да запазим това."

Думите на шведския министър на отбраната идват само няколко дни, след като германски медии съобщиха, че Германия е разочарована от желанието на френската компания "Дасо" да има по-голям контрол над проекта FCAS, в който участват Германия, Франция и Испания.

Берлин иска до края на годината да бъде ясно как проектът на стойност - засега - 100 милиарда евро може да премине към следващата си фаза. И Йонсон, и неговият германски колега Борис Писториус отрекоха, че FCAS е бил предмет на разговори по време на посещението му в министерството на отбраната в Берлин преди седмица.

На въпроса дали Швеция би била отворена за участие в програмата за изтребители, Йонсон подчерта, че сътрудничеството е "в нашата ДНК". Но той даде ясно да се разбере, че Стокхолм няма да се откаже от суверенния си капацитет за проектиране: "Запазването на нашите проектни възможности е много, много важно за нас, защото можем да ги адаптираме според нашите оперативни нужди.“

Йонсон също потвърди, че Швеция планира да ускори военното си укрепване, с цел да достигне новите цели на НАТО за разходите за отбрана – 3,5% от БВП за основна отбрана плюс 1,5% за свързани инвестиции – по-рано от повечето други членове на алианса. "Швеция се стреми да постигне това не до 2035 г., а до 2030 г.", каза той.

По отношение на ЕС Йонсон постави ясни червени линии. Той заяви, че Швеция няма да подкрепи издаването на съвместни облигации за отбрана на ЕС – идея, прокарана от Париж – и ще гласува против тях, ако стигнат до Съвета. "Ние не подкрепяме тази идея", каза той. "Смятаме, че това трябва да бъде национална отговорност."

Напрежението около FCAS – съвместна програма на Франция, Германия и Испания – не е ново, но мащабът на недоволството в Берлин сигнализира за опасност за бъдещето на проекта, точно когато Европа се опитва да укрепи отбраната си, за да се изправи срещу засилената заплаха от Русия, посочва "Политико".

Стартиралата през 2017 г. програма Future Combat Air System (FCAS) е предназначена да замести изтребителите "Рафал"(Rafale) и "Юрофайтър Тайфун"(Eurofighter Typhoon) до 2040 г.

Според двама души, запознати с обсъждането, германското министерство на отбраната е повдигнало въпроса за FCAS в разговори в средата на септември с "Еърбъс", която е отговорна за германската част от разработването и изграждането на самолета.

Разговорите разкриват недоволството на Берлин от това, което официалните лица виждат като натиск от страна на френската индустрия за прекомерна роля в програмата. Това отношение накара германците да обмислят резервни варианти.

На "Еърбъс" е било казано, че германското правителство проучва потенциално по-тясно сътрудничество с Швеция или Обединеното кралство - или самостоятелно с Испания.

Представители на германските военновъздушни сили също информираха депутатите от Бундестага по-рано тази седмица, съобщи германски депутат.

"В един момент [германският] парламент ще трябва да каже: "Или ни е нужен този самолет, или не", каза пред "Политико" депутатът от Социалдемократическата партия Андреас Шварц, предупреждавайки, че производството дори не е започнало и все още е вероятно да възникнат "много непредвидени проблеми".

Берлин и Мадрид търсят решение

Берлин и Мадрид ще се опитат да постигнат решение по европейския проект за изтребители на бъдещето до края на 2025 г.", заяви преди седмица германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция в Мадрид с испанския премиер Педро Санчес.

"Споделяме едно и също мнение: сегашната ситуация е незадоволителна. Не напредваме по този проект", заяви Мерц, цитиран от Франс прес. "И двамата водим дискусия с френското правителство, и двамата искаме да намерим решение възможно най-бързо", допълни той.

Междувременно в началото на август Испания отложи плановете си за закупуване на изтребители Ф-35 (F-35), съобщи испанският вестник "Паис".

Предварителните контакти за закупуването на американските стелт изтребители от пето поколение са преустановени "за неопределено време" и правителството ще търси европейски алтернативи като "Юрофайтър" (Eurofighter) или така наречената Бъдеща бойна въздушна система (Future Combat Air System/FCAS), съобщава вестникът.

"Испанският вариант включва настоящия "Юрофайтър" и FCAS в бъдеще“, заяви испанското министерство на отбраната пред "Политико".

Решението на Испания би било сериозен удар за американския производител на самолети "Локхийд Мартин", след като Мадрид отправи необвързващо искане за информация относно Ф-35 през 2017 г.

Отварянето на проекта за нови партньори би било радикална промяна в неговото развитие

Обединеното кралство ръководи конкурентната програма "Глобална бойна авиация" чрез "Би Ей И Системс" (BAE Systems), което ѝ осигурява силна индустриална база в проектирането на стелт системи и системната интеграция. Не е ясно как би било възможно Би Ей И да работи по два конкуриращи се проекта без конфликт на интереси.

FCAS не е просто проект за един самолет, а е замислена като "система от системи", наречена Оръжейна система от следващо поколение (Next Generation Weapon System - NGWS), комбинираща изтребител от ново поколение (New Generation Fighter - NGF), дронове и връзка с онлайн облак, отбелязва "Политико".