Руски съд удължи срока на предварителното задържане на френски колоездач до ноември

Съд в руския Далечен изток удължи срока на предварителното задържане на френския колоездач Софиан Сеили, който е обвинен, че e прекосил незаконно руската граница, предадоха световните агенции.

Френският в. „Монд“ съобщи по-рано този месец, че Сеили е бил арестуван, след като на два пъти се опитал да прекоси границата от Китай, тъй като искал да подобри рекорда за най-бързо прекосяване на Евразия от Лисабон до Владивосток с велосипед.

Обвиненията срещу французина предвиждат максимална присъда от две години затвор. Агенция ТАСС съобщи, че срокът за задържане на Сехили е бил удължен до 3 ноември.

Отношенията на Русия с Франция рязко се влошиха от началото на войната с Украйна, посочва Ройтерс.

Срещу френския изследовател Лоран Винатие, който в момента излежава тригодишна присъда за нарушаване на руските закони за „чуждестранни агенти“, неотдавна бяха повдигнати нови обвинения в шпионаж.