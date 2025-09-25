Подробно търсене

Тръмп е "по-близо" от всякога до Украйна, смята Макрон

Алексей Маргоевски
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и френският му колега Еманюел Макрон се ръкуват в централата на ООН в Ню Йорк, 23 септември 2025 г. Снимка: AP/Evan Vucci
Париж,  
25.09.2025 19:31
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон смята, че американският му колега Доналд Тръмп вече е "по-близо от всякога" до Украйна и се надява, че това ще помогне да се "засили натискът" върху Русия, предаде Франс прес.

"Той видя сериозността на европейците и тяхната ангажираност [...] Видя и героизма на украинците, на тяхната армия и способността им да се съпротивляват", заяви френският лидер в интервю за саудитския телевизионен канал "Ал Арабия".

"И в този контекст смятам, че той е по-близо до Украйна и европейците, отколкото някога е бил", допълни Макрон.

"Надявам се, че това ще засили натиска върху Русия и ще я подтикне да прекрати боевете, да се върне към преговорите и да изгради възможно бъдеще за себе си и за всички нас", подчерта френският президент.

След като даде предимство на диалога с Владимир Путин и понякога се отнасяше грубо с украинския си колега Володимир Зеленски, Доналд Тръмп сравни във вторник Русия с "хартиен тигър" и намекна, че Украйна може да спечели войната срещу руската армия.

През февруари той упрекна Володимир Зеленски, че "не държи картите в ръцете си" в този конфликт, започнал през февруари 2022 г. с руската инвазия, припомня АФП.

/ГГ/

Свързани новини

24.09.2025 11:36

Зеленски заяви, че Тръмп вече му вярва повече, отколкото на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след последните събития американският президент Доналд Тръмп му вярва повече, отколкото на руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, като цитира негово изявление на брифинг в Ню Йорк след среща с американския му колега.
24.09.2025 11:20

Кремъл отхвърли сравняването на Русия с "хартиен тигър" от Тръмп, но заяви, че оценява усилията му за мир в Украйна

Кремъл днес отхвърли коментара на американския президент Доналд Тръмп, който описа Русия като "хартиен тигър", и заяви, че президентът Владимир Путин оценява усилията му за решаване на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.
24.09.2025 04:20

В неочаквана промяна на позицията си Тръмп заяви, че Украйна може да спечели войната, предизвиквайки одобрителни реакции на Запад

Американският президент Доналд Тръмп, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви снощи, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния й вид и може би дори да отиде по-далеч" спрямо Русия, предаде Франс прес.

