Иво Тасев
Тръмп отново заяви, че Украйна има шанс да си възвърне територия
Американският президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом, 25 септември 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
26.09.2025 01:25
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп каза отново снощи, че Украйна има шанс да си възвърне територия, предаде Ройтерс.

"Според мен те (украинците - бел. ред.) имат шанса да сторят това, защото аз наблюдавам начина, по който действа Русия и какво Русия прави. Аз съм крайно недоволен от това, което върши Русия", отбеляза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Преди два дни държавният глава на САЩ, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния й вид и може би да отиде дори по-далеч" спрямо Русия.

 

