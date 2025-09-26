Тръмп каза, че е имал полезни разговори за ивицата Газа, включително с израелския премиер Нетаняху

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е имал полезни разговори по темата за ивицата Газа, включително с министър-председателя на Израел Бенямен Нетаняху, предаде Ройтерс.

"Разговарях с всички лидери в Близкия изток, в това число и Нетаняху", заяви Тръмп.

Той отбеляза, че "няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг", който в момента е окупирал.

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, припомня Ройтерс.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.