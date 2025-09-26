Тръмп каза, че е имал полезни разговори за ивицата Газа, включително с израелския премиер Нетаняху

Подробно търсене

Иво Тасев
Американският президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом, 25 септември 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
26.09.2025 00:17
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е имал полезни разговори по темата за ивицата Газа, включително с министър-председателя на Израел Бенямен Нетаняху, предаде Ройтерс.

"Разговарях с всички лидери в Близкия изток, в това число и Нетаняху", заяви Тръмп.

Той отбеляза, че "няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг", който в момента е окупирал.

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, припомня Ройтерс.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.

 

 

 

 

 

Свързани новини

25.09.2025 15:11

Самолетът на Бенямин Нетаняху е заобиколил френското въздушно пространство на път към САЩ

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е поел по необичаен маршрут, за да пристигне на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като е заобиколил със самолета си въздушното пространство на няколко страни от Централна и Северна Европа, предаде
24.09.2025 23:30

Спецпратеникът на САЩ Уиткоф е убеден, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив" по въпроса за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи на лидерите на няколко мюсюлмански страни мирен план от 21 точки за Близкия изток и Газа, съобщи американският специален пратеник Стив Уиткоф и изрази убеденост, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив"

