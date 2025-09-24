Спецпратеникът на САЩ Уиткоф е убеден, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив" по въпроса за Газа

site.btaСпецпратеникът на САЩ Уиткоф е убеден, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив" по въпроса за Газа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи на лидерите на няколко мюсюлмански страни мирен план от 21 точки за Близкия изток и Газа, съобщи американският специален пратеник Стив Уиткоф и изрази убеденост, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив" по въпроса, предаде Ройтерс.
"Имахме много ползотворно заседание. Представихме това, което наричаме мирен план на Тръмп за Близкия изток и Газа от 21 точки. По мое мнение документът отчита всички съображения на Израел и всички съображения на съседните държави в региона", каза Уиткоф пред участниците във форума "Конкордия" в Ню Йорк. "Надяваме се, и дори бих казал, че сме убедени, че в идните дни ще можем да обявим някакъв вид пробив."
Във вторник Тръмп се срещна с лидерите и официалните представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, за да обсъдят продължаващата вече почти две години война в Газа между Израел и бойците на палестинското движение "Хамас". Срещата се състоя в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН.
Очаква се в понеделник американският лидер да разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.
Войната в Газа беше предизвикана от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Палестинското движение уби 1200 души, предимно мирни граждани, и взе по израелски данни най-малко 251 за заложници.
В последвалата война в Газа, която се води и до днес, са загинали над 65 000 души, също предимно мирни граждани, според местните здравни органи.
