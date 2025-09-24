Подробно търсене

Спецпратеникът на САЩ Уиткоф е убеден, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив" по въпроса за Газа

Владимир Сахатчиев
Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф на тръгване от Елисейския дворец в Париж след среща на високо равнище за Украйна, 4 септември 2025 г. (AP Photo/Michel Euler)
Ню Йорк ,  
24.09.2025 23:30
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи на лидерите на няколко мюсюлмански страни мирен план от 21 точки за Близкия изток и Газа, съобщи американският специален пратеник Стив Уиткоф и изрази убеденост, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив" по въпроса, предаде Ройтерс.

"Имахме много ползотворно заседание. Представихме това, което наричаме мирен план на Тръмп за Близкия изток и Газа от 21 точки. По мое мнение документът отчита всички съображения на Израел и всички съображения на съседните държави в региона", каза Уиткоф пред участниците във форума "Конкордия" в Ню Йорк. "Надяваме се, и дори бих казал, че сме убедени, че в идните дни ще можем да обявим някакъв вид пробив."

Във вторник Тръмп се срещна с лидерите и официалните представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, за да обсъдят продължаващата вече почти две години война в Газа между Израел и бойците на палестинското движение "Хамас". Срещата се състоя в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Очаква се в понеделник американският лидер да разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон. 

Войната в Газа беше предизвикана от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Палестинското движение уби 1200 души, предимно мирни граждани, и взе по израелски данни най-малко 251 за заложници.

В последвалата война в Газа, която се води и до днес, са загинали над 65 000 души, също предимно мирни граждани, според местните здравни органи.

 

