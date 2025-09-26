Американският президент обяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг - "това няма да се случи"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг, отхвърляйки призивите на крайнодесни израелски министри, които искат да разширят суверенитета на държавата си върху окупираната територия, предаде Ройтерс.

Тръмп засегна темата в Белия дом след оповестен от него телефонен разговор с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху, с когото са обсъдили изхода от конфликта в ивицата Газа.

"Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Надявам се, че няма да го позволя. Това няма да се случи", каза американският държавен глава пред репортери в Овалния кабинет.

Лидерите на някои от арабските страни се срещнаха Тръмп в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, посочи Ройтерс.

"Стига толкова. Сега е моментът това да спре", допълни американският лидер относно Западния бряг.

Израел окупира Западния бряг във войната през 1967 година. Около 700 000 еврейски заселници живеят там сред около 2,7 милиона палестинци на Западния бряг и в Източен Йерусалим.

"Разговарях с всички лидери в Близкия изток (за ивицата Газа - бел. ред.), в това число и Нетаняху", заяви Тръмп.

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, припомня Ройтерс.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.