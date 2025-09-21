Подробно търсене

Израелските крайнодесни министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич призоваха за анексирането на Западния бряг

Симеон Томов
Министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир и финансовият министър Бецалел Смотрич по време на заседание на Кнесета (израелския парламент) в Йерусалим (15.10.2022 г.). Снимка: АП/ Maya Alleruzzo
Тел Авив ,  
21.09.2025 18:36
 (БТА)
Двама израелски министри от крайната десница призова днес за анексирането на окупирания от Израел Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралиия обявиха официално, че признават Държавата Палестина, предаде Франс прес. 

"Признаването от страна на Великобритания, Канада и Австралия на палестинската държава изисква незабавни контрамерки: бързото упражняване на суверенитет в Юдея и Самария и разпускане на Палестинската автономна власт", заяви в изявление министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир, използвайки израелското наименование на палестинската територия. "Възнамерявам да представя предложение за прилагане на суверенитет на предстоящото заседание на кабинета", добави той. 

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич, който също многократно е призовавал за анексирането на Западния бряг, направи подобно изявление. 

"Дните, в които Великобритания и други страни определяха нашето бъдеще, са отминали. Мандатът е изтекъл и единственият отговор на тази антиизраелска стъпка е суверенитетът над историческата родина на еврейския народ в Юдея и Самария и трайното премахване на безумната идея за палестинската държава от дневния ред", написа Смотрич в "Екс". "Г-н министър-председател (Бенямин Нетаняху), моментът настъпи и всичко е във вашите ръце", добави той. 

 

/ВС/

