Израелският президент каза, че признаването на Палестина е "тъжен ден" за тези, които искат мир

Владимир Сахатчиев
Израелският президент Ицхак Херцог по време на посещение на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон за разговори с британския премиер Киър Стармър, 10 септември 2025 г. (AP Photo/Alberto Pezzali, Pool)
Йерусалим,  
21.09.2025 22:00
 (БТА)
Израелският президент Ицхак Херцог каза, че признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия е лоша новина за тези, желаещи мир между израелци и палестинци, предаде Франс прес.

"Това няма да помогне на нито един палестинец, няма да помогне за освобождаването на нито един заложник и няма по никакъв начин да ни помогне за постигането на споразумение между израелци и палестинци", посочи държавният глава. "Това само ще ободри силите на мрака. Това е тъжен ден, за тези, които искат истински мир."

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се по-късно днес това да направи и Португалия, а утре примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

/ВС/

Свързани новини

21.09.2025 22:11

Португалия признава Държавата Палестина, обяви Лисабон

Португалия признава Държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс. По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се утре примера да последват и Франция
21.09.2025 21:15

Израел разположи трета дивизия, за да разшири офанзивата в град Газа

Израел разшири сухопътната си офанзива в град Газа, като започна настъпление с трета дивизия в най-големия град в палестинския анклав, предаде ДПА, позовавайки се на израелската армия.  В операцията по-рано бяха включени две дивизии. Едно такова
21.09.2025 19:14

Египетските военни в Синай имат за цел да охраняват границите, заяви Държавната информационна служба на Египет

Присъствието на египетските въоръжени сили в Синай има за цел да поддържа сигурността по границите на страната, включително за борба срещу тероризма и контрабандата, заяви Държавната информационна служба на Египет, цитирана от онлайн изданието на
21.09.2025 19:00

Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците, заяви "Хамас"

Признаването от западните страни на палестинската държава е "победа" за правата на палестинците, каза Махмуд Мардауи, високопоставен функционер на движението "Хамас", предаде Франс прес. "Това признаване е победа за правата на палестинския народ и
21.09.2025 18:36

Израелските крайнодесни министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич призоваха за анексирането на Западния бряг

Двама израелски министри от крайната десница призова днес за анексирането на окупирания от Израел Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралиия обявиха официално, че признават Държавата Палестина, предаде Франс прес.  "Признаването от

