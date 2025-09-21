Израелският президент каза, че признаването на Палестина е "тъжен ден" за тези, които искат мир

Израелският президент Ицхак Херцог каза, че признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия е лоша новина за тези, желаещи мир между израелци и палестинци, предаде Франс прес.

"Това няма да помогне на нито един палестинец, няма да помогне за освобождаването на нито един заложник и няма по никакъв начин да ни помогне за постигането на споразумение между израелци и палестинци", посочи държавният глава. "Това само ще ободри силите на мрака. Това е тъжен ден, за тези, които искат истински мир."

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се по-късно днес това да направи и Португалия, а утре примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.