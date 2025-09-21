Подробно търсене

Израел разположи трета дивизия, за да разшири офанзивата в град Газа

Симеон Томов
Израел разположи трета дивизия, за да разшири офанзивата в град Газа
Израел разположи трета дивизия, за да разшири офанзивата в град Газа
Израелски удари по град Газа (13.09.2025 г.). Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Тел Авив ,  
21.09.2025 21:15
 (БТА)
Етикети

Израел разшири сухопътната си офанзива в град Газа, като започна настъпление с трета дивизия в най-големия град в палестинския анклав, предаде ДПА, позовавайки се на израелската армия. 

В операцията по-рано бяха включени две дивизии. Едно такова военно подразделение обикновено се състои от 10 000 до 15 000 войници. 

В изявление на израелската армия се посочва, че през последните дни войниците са атакували "десетки терористични цели", за да позволят на сухопътните сили да напреднат още. Войските ще "продължат да действат в ивицата Газа толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитят гражданите на Израел", се посочва още в изявлението. 

Според израелското правителство, отдавна планираната сухопътна офанзива, започнала в началото на тази седмица, има за цел да изкорени ислямистките бойци, укрили се в главния град на анклава, и да освободи останалите заложници. 

Палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, че най-малко 75 палестинци са били убити при израелски удари през последните 24 часа. 

Израел води война срещу палестинската въоръжена групировка "Хамас" от близо две години, след безпрецедентната атака на бойци на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души, а 250 бяха взети за заложници и отведени в Газа. 

/ВС/

Свързани новини

21.09.2025 22:11

Португалия признава Държавата Палестина, обяви Лисабон

Португалия признава Държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс. По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се утре примера да последват и Франция
21.09.2025 22:00

Израелският президент каза, че признаването на Палестина е "тъжен ден" за тези, които искат мир

Израелският президент Ицхак Херцог каза, че признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия е лоша новина за тези, желаещи мир между израелци и палестинци, предаде Франс прес. "Това няма да помогне на нито един
21.09.2025 20:36

Еманюел Макрон каза, че Франция няма да открие посолство в Палестина, докато не бъдат освободени заложниците в Газа

Планираното от Франция признаване на Палестина няма да включва отварянето на посолство, докато палестинското движение "Хамас" не освободи държаните от него заложници в Газа, съобщи президентът Еманюел Макрон в излъчено днес интервю, цитирано от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:15 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация