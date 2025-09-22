Подробно търсене

Контролираните от "Хамас" власти в Газа екзекутираха трима мъже, обвинени в сътрудничество с Израел, каза официален палестински представител

Светослав Танчев
Палестинци търсят укритие по време на поредния израелски удар срещу град Газа, 13 септември 2025 г. Снимка: AP/Yousef Al Zanoun
Газа,  
22.09.2025 22:07
 (БТА)
Контролираните от палестинското ислямистко движение "Хамас" власти в ивицата Газа екзекутираха вчера трима мъже, обвинени в сътрудничество с Израел, съобщи днес официален палестински представител, предаде Ройтерс.

В разпространени в социалните мрежи видеокадри, показващи екзекуциите, се вижда маскиран мъж, който отправя предупреждение към "всички сътрудници", преди тримата мъже, коленичили и с превързани очи, да бъдат ритнати по гръб и застреляни пред събралите се.

Ройтерс потвърди, че мястото на екзекуциите е град Газа, основавайки се на сградите, бензиностанцията, разположението на пътищата и знаците, видими във видеото, които съвпадат с архивни и сателитни снимки на района.

Според палестински представител по сигурността на контролираните от "Хамас" власти в ивицата Газа екзекуциите са имали за цел да изпратят "ясно послание и да служат като възпиращ фактор за всеки, който е изкушен да сътрудничи на окупаторите".

Израелската армия не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.

/СХТ/

