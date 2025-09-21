Подробно търсене

Палестински екстремисти са изстреляли две ракети от Газа срещу Израел, заяви израелската армия

Алексей Маргоевски
Палестински екстремисти са изстреляли две ракети от Газа срещу Израел, заяви израелската армия
Палестински екстремисти са изстреляли две ракети от Газа срещу Израел, заяви израелската армия
Израелската противоракетна система "Железен купол" прехваща ракета, изстреляна от ивицата Газа срещу изралеския град Ашкелон, 11 май 2023 г. Снимка: AP/Ariel Schalit
Газа/Тел Авив,  
21.09.2025 12:41
 (БТА)
Етикети

Палестински екстремисти в ивицата Газа изстреляха днес две ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) посочиха в изявление, че едната ракета е била прехваната от противоракетната им система, а втората е паднала "в слабо населена местност, в съответствие с протокола".

Сирени прозвучаха в пристанищния град Ашдод, северно от ивицата Газа, и в района на Лахиш, югозападно от Ерусалим. Засега няма данни за жертви и ранени.

Първоначално не стана ясно коя палестинска групировка е отговорна за атаката.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Израел е бил атакуван с хиляди ракети, изстреляни от крайбрежната територия, но напоследък тези атаки станаха много по-редки.

Израел води война срещу палестинската ислямистка групировка "Хамас" от почти две години, след безпрецедентната атака на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души, а 250 бяха взети за заложници и отведени в Газа.

В началото на тази седмица Израел започна отдавна планираната си сухопътна офанзива в град Газа, която според еврейската държава има за цел да изкорени ислямистките бойци, укрили се в главния град на анклава.

Планът беше посрещнат с остри критики по света, както и с протести в Израел, на фона на нарастващите опасения за цивилното население и за съдбата на заложниците, които все още са държани в ивицата Газа.

 

/ВТ/

Свързани новини

20.09.2025 23:43

Ройтерс: Израел продължава с настъплението си в гр. Газа; най-малко 60 палестинци бяха убити днес

Израел днес продължи офанзивата си в град Газа и в други райони на палестинската територия, разрушавайки подземни скривалища и минирани съоръжения, като по данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 60 палестинци, предаде Ройтерс.
20.09.2025 19:02

"Хамас" заплаши, че останалите заложници ще изчезнат, ако Израел продължи сухопътната си офанзива в град Газа

Палестинската ислямистка групировка "Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа, предаде ДПА.
20.09.2025 14:55

Най-малко 31 души загинаха при израелски удари в Газа на фона на засилване на офанзивата

Най-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА. Според медиците в
20.09.2025 03:52

Португалия ще признае палестинската държава преди сесията на Общото събрание на ООН

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, преди започването на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, обяви външното министерство на Лисабон в изявление, предаде ДПА.
20.09.2025 00:19

Освободен бивш заложник ще се присъедини отново към израелската армия

Едан Александър, освободен от палестинската радикална организация "Хамас" през май след 548 дни като заложник в ивицата Газа, обяви завръщането си на военна служба в израелската армия, предаде ДПА.
19.09.2025 03:12

САЩ наложиха вето на проекторезолюция на ООН за спиране на огъня и за достъп на хуманитарна помощ в Газа

САЩ наложиха отново вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за войната в Газа. Те бяха единствената страна, гласувала вчера против проекторезолюция на Съвета за сигурност, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предадоха Ройтерс и ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:02 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация