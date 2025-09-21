Палестински екстремисти са изстреляли две ракети от Газа срещу Израел, заяви израелската армия

Палестински екстремисти в ивицата Газа изстреляха днес две ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) посочиха в изявление, че едната ракета е била прехваната от противоракетната им система, а втората е паднала "в слабо населена местност, в съответствие с протокола".

Сирени прозвучаха в пристанищния град Ашдод, северно от ивицата Газа, и в района на Лахиш, югозападно от Ерусалим. Засега няма данни за жертви и ранени.

Първоначално не стана ясно коя палестинска групировка е отговорна за атаката.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Израел е бил атакуван с хиляди ракети, изстреляни от крайбрежната територия, но напоследък тези атаки станаха много по-редки.

Израел води война срещу палестинската ислямистка групировка "Хамас" от почти две години, след безпрецедентната атака на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души, а 250 бяха взети за заложници и отведени в Газа.

В началото на тази седмица Израел започна отдавна планираната си сухопътна офанзива в град Газа, която според еврейската държава има за цел да изкорени ислямистките бойци, укрили се в главния град на анклава.

Планът беше посрещнат с остри критики по света, както и с протести в Израел, на фона на нарастващите опасения за цивилното население и за съдбата на заложниците, които все още са държани в ивицата Газа.