Николай Станоев
Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават палестинска държава
Британският премиер Киър Стармър обяви днес, че страната му признава съществуването на палестинска държава. Снимка: АП/Alberto Pezzali, Pool
Лондон,  
21.09.2025 16:45
 (БТА)
Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави. Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.

 

/НС/

