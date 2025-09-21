Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават палестинска държава

Две стачки разгорещяват в Италия темата за ивицата Газа
Италия е приклещена този уикенд между две общонационални стачки, свикани по призив на синдикални конфедерации под надслова „Италия спира заради Газа“, отбелязват голям брой италиански медии, сред които АНСА, Ти Джи Ком 24, „Република“, „Соле 24 оре“, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Рома тудей“, „Фанпейдж“, „Кориере дела сера“, „Стампа“. Стачните действия заради случващото се в Газа бяха обявени по-рано през настоящата седмица. Първият стачен ден вече отмина и беше на 19 септември. Вторият стачен ден е утре.