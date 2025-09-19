Групировката "Хамас" съобщи, че е разпределила израелските си заложници в няколко района на град Газа

site.btaГрупировката "Хамас" съобщи, че е разпределила израелските си заложници в няколко района на град Газа
Палестинската екстремистка групировка "Хамас" съобщи, че е разпределила израелски заложници в няколко района на град Газа, предаде ДПА.
Военното крило на организацията - Бригадите "Ал Касам" - заяви, че израелската офанзива в града ще гарантира, че нито един от заложниците няма да се върне в Израел. "Хамас" няма да се грижи за живота на отвлечените, "при положение че (израелският премиер Бенямин) Нетаняху решава да ги убие", отбеляза групировката.
То заплаши също израелските военни, че е "подготвило хиляди засади и взривни устройства" и предупреди: "Газа ще бъде гробище за вашите войници".
Израел започна изключително спорно сухопътно настъпление в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи "Хамас" и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.
Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива в Газа. Те се боят за живота на отвлечените и че Хамас може да ги използва като човешки щит.
Израелски медии съобщиха в последните дни, че "Хамас" е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.
Около 48 заложници все още се намират в ивицата Газа. Според израелски съобщения 20 от тях са живи, включително германски граждани.
/ДИ/
