Подробно търсене

Групировката "Хамас" съобщи, че е разпределила израелските си заложници в няколко района на град Газа

Десислава Иванова
Групировката "Хамас" съобщи, че е разпределила израелските си заложници в няколко района на град Газа
Групировката "Хамас" съобщи, че е разпределила израелските си заложници в няколко района на град Газа
Роднини на израелските заложници в Газа протестират в Йерусалим срещу израелската офанзива в град Газа и настояват за освобождаване на близките им, 18 септември 2025 г. Снимка: Leo Correa/АП
Тел Авив,  
19.09.2025 05:45
 (БТА)
Етикети

Палестинската екстремистка групировка "Хамас" съобщи, че е разпределила израелски заложници в няколко района на град Газа, предаде ДПА.

Военното крило на организацията - Бригадите "Ал Касам" - заяви, че израелската офанзива в града ще гарантира, че нито един от заложниците няма да се върне в Израел. "Хамас" няма да се грижи за живота на отвлечените, "при положение че (израелският премиер Бенямин) Нетаняху решава да ги убие", отбеляза групировката.

То заплаши също израелските военни, че е "подготвило хиляди засади и взривни устройства" и предупреди: "Газа ще бъде гробище за вашите войници".

Израел започна изключително спорно сухопътно настъпление в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи "Хамас" и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.

Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива в Газа. Те се боят за живота на отвлечените и че Хамас може да ги използва като човешки щит.

Израелски медии съобщиха в последните дни, че "Хамас" е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.

Около 48 заложници все още се намират в ивицата Газа. Според израелски съобщения 20 от тях са живи, включително германски граждани.

/ДИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

19.09.2025 03:12

САЩ наложиха вето на проекторезолюция на ООН за спиране на огъня и за достъп на хуманитарна помощ в Газа

САЩ наложиха отново вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за войната в Газа. Те бяха единствената страна, гласувала вчера против проекторезолюция на Съвета за сигурност, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предадоха Ройтерс и ДПА.
18.09.2025 15:38

Все повече американци смятат, че Израел е "стигнал твърде далеч" в конфликта в Газа, сочи проучване

Все повече американци смятат, че военните действия на Израел в Газа са прекомерни, предаде Асошиейтед прес, като се позова на проучване. Изследването е направено на фона на все повече опасения от страна на международната общност относно хуманитарната ситуация в Газа.
17.09.2025 14:06

Европейската комисия предложи санкции срещу Израел, които ще засегнат и търговията

Европейската комисия представи днес предложение за прекратяване на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и за санкции срещу "Хамас", срещу крайнодесни министри и извършващите насилие заселници.
17.09.2025 05:40

Израел започна дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа

Израел най-накрая започна вчера дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа. Преди това израелската армия нанесе през нощта поредица масирани удари като подготовка за началото на настъплението, което има за цел да бъде нанесен съкрушителен удар на "Хамас" - палестинското ислямистко движение, чиято изненадваща атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. предизвика войната в ивицата Газа.
16.09.2025 17:58

Нетаняху е отговорен за съдбата на израелските заложници, заяви "Хамас"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен за съдбата на израелските заложници в ивицата Газа след началото на израелската наземна офанзива в град Газа, заяви палестинското ислямистко движение "Хамас", цитирано от ДПА."Военнопрестъпникът Нетаняху" носи цялата отговорност за животите на "затворниците си в ивицата Газа", каза "Хамас" в комуникационното приложение "Телеграм".
16.09.2025 15:34

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в град Газа

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк днес осъди сухопътната израелска операция в град Газа и поиска спиране на "касапницата", като отбеляза, че се увеличават "доказателствата за геноцид", предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:23 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация