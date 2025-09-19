Общото събрание на ООН разреши на палестинския президент да се включи чрез видеовръзка в годишната му сесия

Общото събрание на ООН разреши днес на палестинския президент Махмуд Абас да се включи чрез видеовръзка в предстоящите следващата седмица общополитически дебати в рамките на годишната му сесия, предаде Ройтерс.

Резолюцията бе приета със 145 гласа "за" при 5 "против" и 6 "въздържал се".

Тя бе гласувана, след като САЩ съобщиха, че няма да издадат виза на Абас, за да пътува до Ню Йорк.

Резолюцията предвижда да бъде излъчено предварително записано обръщение на Абас, за да може и палестинците да изразят своето мнение по време на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН, отбелязва Франс прес.

Съединените щати отказаха да издадат или отнеха визите на около 80 палестинци, членове на Организацията за освобождение на Палестина или на Палестинската автономна власт, които планираха да пътуват до Ню Йорк.

В дебатите ще се включат около 140 държавни и правителствени ръководители.

Общото събрание на ООН разреши представители на палестинската автономна власт да участват чрез видеозръзка и в предстоящата в понеделник в Ню Йорк среща на високо равнище за уреждане на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави.