Общото събрание на ООН разреши на палестинския президент да се включи чрез видеовръзка в годишната му сесия

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Палестинският президент Махмуд Абас произнася своята реч от трибуната на ООН по време на общополитическите дебати в рамките на 79-ата годишна сесия на Общото събрание на световната организация, 26 септември 2024 г. Снимка: АП/Frank Franklin
Ню Йорк,  
19.09.2025 19:01
 (БТА)
Общото събрание на ООН разреши днес на палестинския президент Махмуд Абас да се включи чрез видеовръзка в предстоящите следващата седмица общополитически дебати в рамките на годишната му сесия, предаде Ройтерс.

Резолюцията бе приета със 145 гласа "за" при 5 "против" и 6 "въздържал се".

Тя бе гласувана, след като САЩ съобщиха, че няма да издадат виза на Абас, за да пътува до Ню Йорк.

Резолюцията предвижда да бъде излъчено предварително записано обръщение на Абас, за да може и палестинците да изразят своето мнение по време на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН, отбелязва Франс прес. 

Съединените щати отказаха да издадат или отнеха визите на около 80 палестинци, членове на Организацията за освобождение на Палестина или на Палестинската автономна власт, които планираха да пътуват до Ню Йорк. 

В дебатите ще се включат около 140 държавни и правителствени ръководители.

Общото събрание на ООН разреши представители на палестинската автономна власт да участват чрез видеозръзка и в предстоящата в понеделник в Ню Йорк среща на високо равнище за уреждане на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави.

 

 

 

 

/НС/

Свързани новини

19.09.2025 16:11

Заподозрян за нападение, извършено срещу еврейски ресторант в Париж преди 43 години, бе задържан на Западния бряг

Франция приветства новината, че заподозрян за атаката срещу еврейски ресторант в Париж преди 43 години, когато бяха убити шестима и ранени най-малко 20 души, е бил задържан от палестинската автономна власт на окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан, предаде Ройтерс.
19.09.2025 14:46

Япония засега не планира да признава палестинска държава, заяви Токио

Япония не планира да признае палестинската държава по време на заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец, заяви днес министърът на външните работи Такеши Ивая, цитиран от Ройтерс.
19.09.2025 03:12

САЩ наложиха вето на проекторезолюция на ООН за спиране на огъня и за достъп на хуманитарна помощ в Газа

САЩ наложиха отново вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за войната в Газа. Те бяха единствената страна, гласувала вчера против проекторезолюция на Съвета за сигурност, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предадоха Ройтерс и ДПА.
17.09.2025 05:40

Израел започна дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа

Израел най-накрая започна вчера дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа. Преди това израелската армия нанесе през нощта поредица масирани удари като подготовка за началото на настъплението, което има за цел да бъде нанесен съкрушителен удар на "Хамас" - палестинското ислямистко движение, чиято изненадваща атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. предизвика войната в ивицата Газа.
03.07.2025 13:49

Промененият Близък изток като че ли показва, че стратегията на Нетаняху се изплаща, но Израел плати висока цена, а проблемите си остават

Повече от 20 месеца след кошмара, преживян от Израел на 7 октомври 2023 г., Близкият изток изглежда променен. Враговете на еврейската държава понесоха тежки удари, като войнствената им реторика от първите месеци на конфликта, изглежда повече или по-малко нелепа.

