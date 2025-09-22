Подробно търсене

Израел ще разруши домовете на палестинците, убили шестима души при нападение на автобусна спирка в Йерусалим

Светослав Танчев
Израел ще разруши домовете на палестинците, убили шестима души при нападение на автобусна спирка в Йерусалим
Израел ще разруши домовете на палестинците, убили шестима души при нападение на автобусна спирка в Йерусалим
Израелски военнослужещ използва сълзотворен газ по време на военна операция в град Наблус на Западния бряг, 27 август 2025 г. Снимка: AP/Majdi Mohammed
Йерусалим,  
22.09.2025 19:05
 (БТА)
Етикети

Израелската армия съобщи днес, че ще разруши домовете на двама палестински бойци, които преди няколко дни застреляха шестима души на автобусна спирка  в Йерусалим при едно от най-смъртоносните нападения в града през последните години, предаде Ройтерс.

Стрелбата идва след продължаващата почти две години война в ивицата Газа, която опустоши анклава, и на фона на вълна от атаки на еврейски заселници срещу палестинци на окупирания от Израел Западен бряг.

Нападателите в Йерусалим бяха застреляни на място. Израел твърди, че разрушаването на домовете на роднини на нападателите и на техни съселяни е средство за възпиране на бъдещи атаки.

Палестинците, както и правозащитните организации, твърдят, че това е форма на колективно наказание, което е забранено от международното право.

По-рано този месец Израел нареди разрушаването на всички домове, построени без разрешителни в Катана и Кубейба - родните градове на нападателите, като заяви също така, че на 750 души там ще бъдат отнети разрешителните за работа.

/ПЙ/

Свързани новини

20.09.2025 23:43

Ройтерс: Израел продължава с настъплението си в гр. Газа; най-малко 60 палестинци бяха убити днес

Израел днес продължи офанзивата си в град Газа и в други райони на палестинската територия, разрушавайки подземни скривалища и минирани съоръжения, като по данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 60 палестинци, предаде Ройтерс.
20.09.2025 19:02

"Хамас" заплаши, че останалите заложници ще изчезнат, ако Израел продължи сухопътната си офанзива в град Газа

Палестинската ислямистка групировка "Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа, предаде ДПА.
20.09.2025 14:55

Най-малко 31 души загинаха при израелски удари в Газа на фона на засилване на офанзивата

Най-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА. Според медиците в
20.09.2025 00:19

Освободен бивш заложник ще се присъедини отново към израелската армия

Едан Александър, освободен от палестинската радикална организация "Хамас" през май след 548 дни като заложник в ивицата Газа, обяви завръщането си на военна служба в израелската армия, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:43 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация