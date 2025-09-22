Израел ще разруши домовете на палестинците, убили шестима души при нападение на автобусна спирка в Йерусалим

site.btaИзраел ще разруши домовете на палестинците, убили шестима души при нападение на автобусна спирка в Йерусалим
Израелската армия съобщи днес, че ще разруши домовете на двама палестински бойци, които преди няколко дни застреляха шестима души на автобусна спирка в Йерусалим при едно от най-смъртоносните нападения в града през последните години, предаде Ройтерс.
Стрелбата идва след продължаващата почти две години война в ивицата Газа, която опустоши анклава, и на фона на вълна от атаки на еврейски заселници срещу палестинци на окупирания от Израел Западен бряг.
Нападателите в Йерусалим бяха застреляни на място. Израел твърди, че разрушаването на домовете на роднини на нападателите и на техни съселяни е средство за възпиране на бъдещи атаки.
Палестинците, както и правозащитните организации, твърдят, че това е форма на колективно наказание, което е забранено от международното право.
По-рано този месец Израел нареди разрушаването на всички домове, построени без разрешителни в Катана и Кубейба - родните градове на нападателите, като заяви също така, че на 750 души там ще бъдат отнети разрешителните за работа.
/ПЙ/
