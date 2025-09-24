Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: кабинет на президента на Северна Македония
Скопие,  
24.09.2025 23:37
 (БТА)

Президентът на Република Северна Македония, която е ръководител на делегацията на страната на 80-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) Гордана Силяновска се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, съобщиха от кабинета ѝ.

Според Силяновска, лидерството на Гутериш „отваря пространство за осъществяване на необходимите реформи в световната организация, а отличното партньорство с екипа на ООН в страната води до значителна подкрепа за реформи в областта на върховенството на закона, борбата с корупцията и доброто управление – приоритети, които са от решаващо значение за европейската интеграция” на Северна Македония.

Силяновска е благодарила на генералния секретар на ООН „за безрезервната му подкрепа за пътя на (Северна) Македония към ЕС и за позицията му относно необходимостта от ускоряване на процеса на европейска интеграция”.

„В интерес на ефективния мултилатерализм, ООН трябва да засили ролята си и да бъде основната арена за справяне с глобалните предизвикателства – от войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток, до климатичната криза и прилагането на Програмата до 2030 г.”, пише в съобщението от кабинета на Сиряновска.

