Предлагам Белград като място за диалог за всички световни конфликти, каза сръбския президент Александър Вучич в речта си по време на 80-та сесия на ООН

Сръбският президент Александър Вучич заяви тази вечер, че за него е чест да говори на 80-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) от името на Сърбия и отправи предложение в Белград да се решават всички световни конфликти, предаде сръбската обществена телевизия РТС.

„Държави като нашата, които принадлежат към Глобалния юг, често се третират като шахматни фигури и е време да покажем, че можем да бъдем новатори. Може да не сме най-кресливите, но често имаме най-ясната визия, защото виждаме едновременно на изток и на запад. Искам да предложа Белград като място за диалог за всички световни конфликти. Светът е изправен пред най-голямото насилие от края на Втората световна война, а разпространението на дезинформация подхрани недоверието между държавите“, каза Вучич в началото на обръщението си.

В обръщението си сръбският президент заяви, че Косово е неразделна част от Сърбия и че срещу Сърбия и босненската Република Сръбска се води „фалшива кампания“.

„За нас, сърбите, това не е просто парче земя, а люлка на нашата духовност и нашето съществуване на тази земя“, каза Вучич, заявявайки, че Косово е „основният стълб на идентичността, културата и духовното наследство на Сърбия“.

Той заяви, че сърбите в Косово живеят в „драматични условия“.

„Отказват им се основни човешки права - правото на живот, правото на движение, образование и медицински грижи. Отказва им се достъп до работното им място и собствеността им“, каза Вучич.

Той призова международната общност да „предприеме конкретни и решителни стъпки“ за спиране на насилието в Косово и заяви, че „Сърбия вярва в диалога под егидата на Европейския съюз“.

Косово обяви независимост през 2008 г., която Сърбия не признава. Повече от 100 държави признават независимостта на бившата сръбска автономна област, а от 27-те членки на Европейския съюз, към чието членство се стремят както Сърбия, така и Косово, Косово е признато от 22 държави членки.

Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на ЕС от 2011 г., но диалогът на ниво главни преговарящи приключи в средата на септември без напредък.

Вучич подчерта, че стабилността на региона е „от първостепенно значение за Сърбия“ и че Сърбия, като гарант на Дейтънското споразумение, подписано преди тридесет години, „винаги ще работи за пълното му прилагане и зачитане на правата на трите съставни народа в Босна и Херцеговина“.

„Едностранните действия и злоупотребата с власт в противоречие със споразумението не допринасят за мира и водят до ново напрежение“, каза Вучич.

Той добави, че Сърбия ще „използва всички дипломатически средства“, за да предотврати едностранни действия в Босна и Херцеговина. Той също така заяви, че „вече тридесет години“ в Организацията на обединените нации и другаде „се води фалшива кампания срещу Сърбия и Република Сръбска.

„Безброй пъти по целия свят можеше да се чуе, както биха казали „от добре осведомени източници“, че е въпрос на дни Сърбия да нападне някого в региона и че Република Сръбска и нейното ръководство ще нарушат териториалната цялост на Босна и Херцеговина“, каза Вучич и добави, че „това е било лъжа през цялото това време“.

Правителството в Белград подкрепя Милорад Додик, бившия президент на РС, който беше лишен от мандата си от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина след окончателна присъда на Съда на Босна и Херцеговина поради неспазването от негова страна на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина.

В речта си тази вечер в ООН Вучич посочи, че Сърбия е изправена пред улични протести през последните месеци и изрази надежда, че всички трудности ще бъдат преодолени.

„Въпреки насилието, ние се опитахме да намерим решение. Част от вината е моя и на тези от нас, които ръководят страната. Исках да чуя и разбера посланието на хората на улицата и затова предлагам диалог тук, защото диалогът няма алтернатива. Предлагам диалог и безусловна дискусия по всички важни теми за нашето общество и съм абсолютно сигурен, че ще преодолеем всички трудности от последните месеци“, подчерта президентът на Сърбия.

„Намираме се в момент, в който Изтокът и Западът трябва да си сътрудничат по директни проекти, Сърбия е решена да подчертае значението и зачитането на основните принципи и правила на Устава на Организацията на обединените нации“, каза Вучич.