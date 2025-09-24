Подробно търсене

ООН: Един милион сирийци са се завърнали в родината си след падането на режима на Асад

Николай Джамбазов
Сирийско семейство се връща в родината си в камион, пътуващ от Турция за Алепо. (AP Photo/Khalil Hamra, File)
Женева ,  
24.09.2025 21:17
 (БТА)
От падането на режима на Башар ал Асад през декември миналата година близо милион сирийци са се завърнали в родината си, обяви ООН днес, като призова за увеличаване на помощта за Сирия, за да могат и други нейни граждани да се приберат у дома, предаде Франс Прес.

"В рамките на само девет месеца милион сирийци са се завърнали в родината си след падането на Башар ал Асад на 8 декември 2024 г.", съобщи Върховният комисариат на ООН за бежанците в Женева, като призова международната общност да "засили подкрепата си, за да прекрати страданията и разселванията на милиони сирийци, принудени да напуснат домовете си през последните 14 години, за да могат да подпомогнат възстановяването на страната си".

