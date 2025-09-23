Новият сирийски лидер се надява на сключване на споразумение за сигурност, което да успокои напрежението между Сирия и Израел

Новият сирийски лидер Ахмед аш Шараа, който е на посещение в Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, изрази надеждата си за сключване на споразумение за сигурност, което да успокои напрежението с Израел, но отхвърли всякакво признаване в близко бъдеще на израелската държава, предаде Франс прес.

Сирийският президент, който е бивш джихадист и чиито сили през декември свалиха от власт дългогодишния сирийски лидер Башар ал Асад, се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио. Аш Шараа ще говори и пред Общото събрание на ООН, като това ще е първата реч на сирийски лидер там от десетилетия насам.

По време на срещата на Рубио с Аш Шараа е била обсъдена темата за отношенията между Сирия и Израел и Рубио е призовал Сирия да се възползва от възможността да „изгради стабилна и суверенна нация“, се казва в изявление на говорителя на Рубио - Томи Пигот.

Сирийските власти си поставиха за цел до края на годината да сключат споразумения в областта на отбраната и сигурността с Израел, чиято армия на няколко пъти нанесе удари по своя съсед и дългогодишен противник.

„Надявам се, че това ще доведе до споразумение, което ще запази суверенитета на Сирия и ще разсее някои от опасенията на Израел по отношение на сигурността“, заяви Аш Шараа по време на срещата с Рубио, проведена в хотел в Ню Йорк.

Но той се въздържа от отговор на въпроса далии Сирия ще се присъедини към така наречените „Авраамови споразумения“, в рамките на които Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел през 2020 г. „Сирия е различна, защото страните, които са част от „Авраамовите споразумения, не са съседи на Израел. Сирия е претърпяла над 1000 израелски нападения, удари и нахлувания откъм Голанските възвишения“, заяви той.

Сирия и Израел технически остават в състояние на война, но започнаха преки преговори след свалянето на Башар ал Асад, а представители на двете страни се срещнаха на няколко пъти.

Сирийският лидер изрази съмненията си относно доверието, което може да се гласува на Израел, като запита дали тази страна не се опитва да разшири влиянието си в Сирия и я обвини, че е нарушила мирните споразумения, сключени с две други съседни страни, Египет и Йордания.

„Също така има голямо недоволство от случващото се в Газа, не само в Сирия, но и в целия свят, и това, разбира се, оказва влияние върху нашата позиция спрямо Израел“, отбеляза той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в неделя, че неотдавнашната война между Израел и „Хизбула“ е създала възможност за мир с Ливан и Сирия.

Откакто дойде на власт, Ахмад аш Шараа смени униформата на боец с тази на държавен глава и се срещна с редица чуждестранни лидери, сред които и президентът на САЩ Доналд Тръмп през май в Саудитска Арабия.