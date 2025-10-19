Подробно търсене

Драгоман стартира с победа сезона в първенството на България по волейбол за жени

Димитър Петков
Снимка: Христо Стефанов, БТА Архив
Пловдив,  
19.10.2025 18:38
 (БТА)

Отборът на Драгоман стартира с победа сезона в първенството на България по волейбол за жени, след като надделя с 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:22) гейма при гостуването си на Марица 2022 в среща от първия кръг на шампионата. 

Гостите започнаха по-силно и поведоха с 15:9 в средата на първия гейм, но пловдивският тим намали до 20:22. Все пак Драгоман не изпусна инициативата и затвори първата част при 25:21. 

Във втория гейм ролите се размениха и Марица 2022 бе отборът, който диктуваше събитията на полето. След 10:10 домакините постепенно натрупаха аванс, който задържаха до края, за да възстановят равенството след 25:19. 

Ключов за изхода от сблъсъка се оказа третият гейм, в който тимът на Драгоман съумя да се наложи с 25:21 и това даде необходимата увереност в състава, за да може впоследствие да затвори мача след успех и в четвъртата част с 25:22.

По-рано днес, шампионките от Марица надиграха Левски с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) гейма.

 

Мачове от първия кръг в женското волейболно първенство на България:

Марица Пловдив - Левски София 3:0 (25:15, 25:16, 25:22)
Марица 2022 - Драгоман      1:3 (21:25, 25:19, 21:25, 22:25)

от събота:
Варна ДКС - Дея спорт       0:3 (19:25, 16:25, 17:25) 
Миньор Перник - ЦПВК        1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 24:26)

от петък:
Славия 2017 - ЦСКА      0:3 (23:25, 19:25, 22:25)

 

/ХБ/

Към 19:20 на 19.10.2025 Новините от днес

