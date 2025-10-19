Отборът на Драгоман стартира с победа сезона в първенството на България по волейбол за жени, след като надделя с 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:22) гейма при гостуването си на Марица 2022 в среща от първия кръг на шампионата.

Гостите започнаха по-силно и поведоха с 15:9 в средата на първия гейм, но пловдивският тим намали до 20:22. Все пак Драгоман не изпусна инициативата и затвори първата част при 25:21.

Във втория гейм ролите се размениха и Марица 2022 бе отборът, който диктуваше събитията на полето. След 10:10 домакините постепенно натрупаха аванс, който задържаха до края, за да възстановят равенството след 25:19.

Ключов за изхода от сблъсъка се оказа третият гейм, в който тимът на Драгоман съумя да се наложи с 25:21 и това даде необходимата увереност в състава, за да може впоследствие да затвори мача след успех и в четвъртата част с 25:22.

По-рано днес, шампионките от Марица надиграха Левски с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) гейма.

Мачове от първия кръг в женското волейболно първенство на България:

Марица Пловдив - Левски София 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) Марица 2022 - Драгоман 1:3 (21:25, 25:19, 21:25, 22:25) от събота: Варна ДКС - Дея спорт 0:3 (19:25, 16:25, 17:25) Миньор Перник - ЦПВК 1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 24:26) от петък: Славия 2017 - ЦСКА 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)