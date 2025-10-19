Възстановено е движението по път Старчево - Първомай в района на петричкото село Кавракирово

Възстановено е движението по път III-1084 Старчево - Първомай в района на Кавракирово, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В района на петричкото село Кавракирово беше въведено временно ограничение на движението поради пътнотранспортно произшествие. Водачите на моторни превозни средства трябваше да използват обходен маршрут: ПВ АМ "Струма" - Рибник III-1082 - по път III-108 Петрич към III-198 Гранично контролно-пропускателен пункт "Златарево" и обратно. Движението беше регулирано от пътна полиция.