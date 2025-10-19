Подробно търсене

Възстановено е движението по път Старчево - Първомай в района на петричкото село Кавракирово

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Възстановено е движението по път Старчево - Първомай в района на петричкото село Кавракирово
Възстановено е движението по път Старчево - Първомай в района на петричкото село Кавракирово
БТА, ГКПП Кулата (29 юни 2024) Интензивен е трафикът на граничен пункт "Кулата". Опашка от автомобили се е образувала и по обиколния път през селата Марино поле - Чучулигово - Кулата.Снимка: кореспондент на БТА в Петрич Евелина Митрева (ПК)
Петрич,  
19.10.2025 18:21
 (БТА)

Възстановено е движението по път III-1084 Старчево - Първомай в района на Кавракирово, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В района на петричкото село Кавракирово беше въведено временно ограничение на движението поради пътнотранспортно произшествие. Водачите на моторни превозни средства трябваше да използват обходен маршрут: ПВ АМ "Струма" - Рибник III-1082 - по път III-108 Петрич към III-198 Гранично контролно-пропускателен пункт "Златарево" и обратно. Движението беше регулирано от пътна полиция. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:17 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация