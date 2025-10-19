Шампионът Марица (Пловдив) започна с победа новия сезон в женското волейболно първенство след успех над вицешампиона Левски

Шампионът Марица (Пловдив) започна с победа новия сезон в Националната волейболна лига за жени. „Жълто-сините“ надиграха категорично вицешампиона Левски с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) гейма като домакини в зала „Строител“ в среща от първия кръг на първенството.

Шампионките стартираха по-концентрирано срещата и започнаха да трупат преднина, още от самото начало, за да поведат с 10:5. Разчитайки на силния си сервис, „жълто-сините“ разколебаха посрещането на гостите и се откъснаха с 10 точки при 17:7. Впоследствие състезателките на Ахемтджан Ершимшек не допуснаха изненада, за да вземат първата част при 25:15.

Вторият гейм започна равностойно. Двата тима стояха близо в резултата до 14:13 в полза на Марица, когато поредица и добри начални удари на Ива Дудова помогна на пловдивчанки да отворят разлика от 5 точки при 18:13 и това се оказа ключово за крайния изход от частта - 25:16.

В третия гейм след 11:10 домакините постепенно започнаха да трупат аванс, който достигна до 6 точки при 16:10. Левски обаче повиши нивото си и успя да стопи пасива си, като дори поведе с 22:20. В решаващите моменти обаче "жълто-сините" показаха по-голямата си класа, за да измъкнат мача след 25:22.

Мачове от първия кръг в женското волейболно първенство на България:

Марица Пловдив - Левски София 3:0 (25:15, 25:16, 25:22)



по-късно днес:

Марица 2022 - Драгоман



от събота:

Варна ДКС - Дея спорт 0:3 (19:25, 16:25, 17:25) Миньор Перник - ЦПВК 1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 24:26) от петък: Славия 2017 - ЦСКА 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)