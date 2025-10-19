Подробно търсене

Винченцо Грифо донесе равенството за Фрайбург срещу Айнтрахт Франкфурт в Германия с гол в 87-ата минута

Кремена Младенова
Винченцо Грифо донесе равенството за Фрайбург срещу Айнтрахт Франкфурт в Германия с гол в 87-ата минута
Винченцо Грифо донесе равенството за Фрайбург срещу Айнтрахт Франкфурт в Германия с гол в 87-ата минута
снимка: Harry Langer/dpa via AP
Фрайбург,  
19.10.2025 18:31
 (БТА)

Домакините от Фрайбург стигнаха до равенството - 2:2 срещу Айнтрахт Франкфурт в седмия кръг на германския футболен шампионат с гол в 87-ата минута.

Айнтрахт Франкфурт е седми във временното класиране в Бундеслигата с 10 точки, докато Фрайбург, който записа трето поредно равенство се намира на девета позиция с 9 точки в актива си, като е в серия от пет срещи без поражение.

Фрайбург поведе с чудесна отборна акция още във втората минута, завършена от 22-годишния нападател Дери Шерхант, но гостите стигнаха до обрат още до края на първото полувреме. Йонатан Буркард се разписа на два пъти за Айнтрахт Франкфурт в 18-ата и 38-ата минута, правейки резултата 2:1.

Изравнителното попадение за домакините бе дело на италианеца Винченцо Грифо от свободен удар три минути преди края на редовните 90 в срещата.

Първенство на Германия по футбол, мачове от седмия кръг на Бундеслигата:

Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт         - 2:2

по-късно днес:
Санкт Паули - Хофенхайм

от събота:
Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд      - 2:1
Кьолн - Аугсбург                      - 1:1
Хайденхайм - Вердер Бремен            - 2:2
Майнц - Байер Леверкузен              - 3:4
РБ Лайпциг - Хамбургер ШФ             - 2:1
Волфсбург - Щутгарт                   - 0:3

от петък:
Унион Берлин - Борусия Мьонхенгладбах - 3:1

*Байерн Мюнхен води във временното класиране с 21 точки, следван от РБ Лайпциг с 16, Щутгарт с 15, Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен с по 14 и други.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

18.10.2025 21:35

Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд и затвърди първото си място в Бундеслигата

Шампионът Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 2:1 като домакин в среща от седмия кръг в германското футболно първенство. Байерн събра 21 точки увеличи преднината си на върха във временното класиране
18.10.2025 18:47

РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен се поздравиха с победи в седмия кръг на Бундеслигата

Отборът на РБ Лайпциг спечели домакинството си срещу Хамбургер ШФ с 2:1 в двубой от седмия кръг на германския футболен шампионат. Победата беше пета за тима, който има само една загуба от началото на сезона
18.10.2025 08:06

Борусия Мьонхенгладбах остана на дъното в Бундеслигата след поражение срещу Унион Берлин

Борусия Мьонхенгладбах остана без победа и на дъното на класирането в германското първенство по футбол, след като отстъпи на Унион Берлин с 1:3 в първи мач от седмия кръг на Бундеслигата. Гладбах е единственият отбор в Германия без победа в седем

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:20 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация