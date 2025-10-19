Винченцо Грифо донесе равенството за Фрайбург срещу Айнтрахт Франкфурт в Германия с гол в 87-ата минута

Домакините от Фрайбург стигнаха до равенството - 2:2 срещу Айнтрахт Франкфурт в седмия кръг на германския футболен шампионат с гол в 87-ата минута.

Айнтрахт Франкфурт е седми във временното класиране в Бундеслигата с 10 точки, докато Фрайбург, който записа трето поредно равенство се намира на девета позиция с 9 точки в актива си, като е в серия от пет срещи без поражение.

Фрайбург поведе с чудесна отборна акция още във втората минута, завършена от 22-годишния нападател Дери Шерхант, но гостите стигнаха до обрат още до края на първото полувреме. Йонатан Буркард се разписа на два пъти за Айнтрахт Франкфурт в 18-ата и 38-ата минута, правейки резултата 2:1.

Изравнителното попадение за домакините бе дело на италианеца Винченцо Грифо от свободен удар три минути преди края на редовните 90 в срещата.

Първенство на Германия по футбол, мачове от седмия кръг на Бундеслигата:

Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт - 2:2 по-късно днес: Санкт Паули - Хофенхайм

от събота: Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд - 2:1 Кьолн - Аугсбург - 1:1 Хайденхайм - Вердер Бремен - 2:2 Майнц - Байер Леверкузен - 3:4 РБ Лайпциг - Хамбургер ШФ - 2:1 Волфсбург - Щутгарт - 0:3 от петък: Унион Берлин - Борусия Мьонхенгладбах - 3:1

*Байерн Мюнхен води във временното класиране с 21 точки, следван от РБ Лайпциг с 16, Щутгарт с 15, Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен с по 14 и други.