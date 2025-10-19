Хофенхайм не се затрудни при гостуването си на Санкт Паули в Бундеслигата

Хофенхайм победи Санкт Паули с 3:0 като гост в двубой от седмия кръг в първенството на Германия по футбол. С успеха Хофенхайм прекъсна серията си от три мача без победа, като излезе на осмо място във временното класиране с 10 точки, колкото имат още Айнтрахт Франкфурт и Унион Берлин.

Санкт Паули претърпя четвърта поредна загуба, като се намира на 14-а позиция със 7 точки в актива си.

И трите попадения паднаха през второто полувреме. Гостите вкараха два гола в рамките на пет минути. Първо, в 54-ата Базумана Туре донесе преднина на Хофенхайм от 1:0 след асистенция на Андрей Крамарич, а в 59-ата минута самият Крамарич покачи на 2:0, възползвайки се от добро подаване към него в наказателното поле.

30-годишният полузащитник на гостите Гриша Промел реализира третия гол в 79-ата минута.

Даниел Синани вкара топката във вратата на Хофенхайм със силен удар от дистанция в 88-ата минута, но попадението не бе зачетено заради засада.

Първенство на Германия по футбол, мачове от седмия кръг на Бундеслигата:

Санкт Паули - Хофенхайм - 0:3 Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт - 2:2 от събота: Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд - 2:1 Кьолн - Аугсбург - 1:1 Хайденхайм - Вердер Бремен - 2:2 Майнц - Байер Леверкузен - 3:4 РБ Лайпциг - Хамбургер ШФ - 2:1 Волфсбург - Щутгарт - 0:3 от петък: Унион Берлин - Борусия Мьонхенгладбах - 3:1

*Байерн Мюнхен води във временното класиране с 21 точки, следван от РБ Лайпциг с 16, Щутгарт с 15, Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен с по 14 и други.