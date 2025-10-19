Подробно търсене

Хофенхайм не се затрудни при гостуването си на Санкт Паули в Бундеслигата

Кремена Младенова
Хофенхайм не се затрудни при гостуването си на Санкт Паули в Бундеслигата
Хофенхайм не се затрудни при гостуването си на Санкт Паули в Бундеслигата
снимка: Marcus Brandt/dpa via AP
Хамбург,  
19.10.2025 20:30
 (БТА)

Хофенхайм победи Санкт Паули с 3:0 като гост в двубой от седмия кръг в първенството на Германия по футбол. С успеха Хофенхайм прекъсна серията си от три мача без победа, като излезе на осмо място във временното класиране с 10 точки, колкото имат още Айнтрахт Франкфурт и Унион Берлин.

Санкт Паули претърпя четвърта поредна загуба, като се намира на 14-а позиция със 7 точки в актива си.

И трите попадения паднаха през второто полувреме. Гостите вкараха два гола в рамките на пет минути. Първо, в 54-ата Базумана Туре донесе преднина на Хофенхайм от 1:0 след асистенция на Андрей Крамарич, а в 59-ата минута самият Крамарич покачи на 2:0, възползвайки се от добро подаване към него в наказателното поле.

30-годишният полузащитник на гостите Гриша Промел реализира третия гол в 79-ата минута.

Даниел Синани вкара топката във вратата на Хофенхайм със силен удар от дистанция в 88-ата минута, но попадението не бе зачетено заради засада.

Първенство на Германия по футбол, мачове от седмия кръг на Бундеслигата:

Санкт Паули - Хофенхайм               - 0:3
Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт         - 2:2

от събота:
Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд      - 2:1
Кьолн - Аугсбург                      - 1:1
Хайденхайм - Вердер Бремен            - 2:2
Майнц - Байер Леверкузен              - 3:4
РБ Лайпциг - Хамбургер ШФ             - 2:1
Волфсбург - Щутгарт                   - 0:3

от петък:
Унион Берлин - Борусия Мьонхенгладбах - 3:1

*Байерн Мюнхен води във временното класиране с 21 точки, следван от РБ Лайпциг с 16, Щутгарт с 15, Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен с по 14 и други.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

18.10.2025 21:35

Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд и затвърди първото си място в Бундеслигата

Шампионът Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 2:1 като домакин в среща от седмия кръг в германското футболно първенство. Байерн събра 21 точки увеличи преднината си на върха във временното класиране
18.10.2025 18:47

РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен се поздравиха с победи в седмия кръг на Бундеслигата

Отборът на РБ Лайпциг спечели домакинството си срещу Хамбургер ШФ с 2:1 в двубой от седмия кръг на германския футболен шампионат. Победата беше пета за тима, който има само една загуба от началото на сезона

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:58 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация