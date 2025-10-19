Подробно търсене

Гран при на САЩ ще остане в календара на Формула 1 до 2034 година

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/John Locher, Pool
Остин, Тексас,  
19.10.2025 19:56
 (БТА)

Състезанието за Гран при на САЩ ще остане в календара на Формула 1 до сезон 2034, съобщиха от Формула 1 в изявление, само няколко часа преди тазгодишния старт, информира агенция ДПА.

Надпреварата на пистата Circuit of the Americas в Остин (Тексас) се превърна в традиционно събитие от дебюта си през 2012 година.

Формула 1 наскоро разшири присъствието си в САЩ с добавянето на Гран при на Маями и Гран при на Лас Вегас, опитвайки се да достигне до по-голяма аудитория в страната.

"Всяка година събитието се откроява като истински акцент за фенове, пилоти и отбори, привличайки стотици хиляди страстни симпатизанти, които идват да станат свидетели на вълнуващи действия на пистата и да се насладят на жизнената енергия на пистата и града", заяви президентът на Формула 1 Стефано Доменикали.

Шампионът Макс Ферстапен спечели спринтовата надпревара за Гран при на САЩ в събота и ще стартира от полпозишън в основното събитие по-късно тази вечер.

Преди състезанието Оскар Пиастри води в генералното класиране при пилотите с 22 точки пред съотборника си от МакЛарън Ландо Норис, а Ферстапен намали разликата с Пиарстри до 55 точки.

/КМ/

