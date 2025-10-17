Ландо Норис беше най-бърз в свободната тренировка преди Гран при на САЩ във Формула 1

Пилотът на Макларън Ландо Норис беше най-бърз в единствената тренировка преди Гран при на САЩ във Формула 1. Претендентът за титлата, който през миналия сезон стартира от първа позиция в Остин, даде най-добро време от 1:33.294 минути.

Нико Хулкенберг от тима на Заубер завърши на втора позиция, на 0.255 секунди след лидера. Трети се нареди лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри от Макларън. Австралиецът изостана на 0.279 секунди след своя съотборник Норис.

Бившият първенец Фернандо Алонсо с Астън Мартин финишира с четвърто време, а настоящият шампион Макс Ферстапен остана пети.

В събота ще се проведе спринтово състезание за четвърти път през кампанията, а състезанието за Голямата награда на САЩ е ден по-късно.

Оскар Пиастри има 22 точки аванс пред Ландо Норис на върха в класирането при пилотите.