Макс Ферстапен спечели квалификацията преди Гран при на САЩ от Формула 1

Ивайло Георгиев
Макс Ферстапен / Снимка: AP Photo/Eric Gay
Остин,  
19.10.2025 09:16
 (БТА)

Шампионът Макс Ферстапен спечели квалификацията за Гран при на САЩ от Формула 1, след като завъртя най-бърза обиколка за 1:32.510 минути на на 5.513-километровото трасе в Остин, щата Тексас. Той победи Ландо Норис с 0.291 секунди, а Шарл Льоклер довърши челната тройка.

"Справих се добре, а автомобилът се държеше идеално във всеки момент от квалификацията. Днес беше много топло и духаше силен вятър, а в края нямах възможност да завъртя още една финална обиколка. За щастие, не ми и трябваше", каза пилотът на Ред Бул след квалификацията. 

Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри бе едва шести. Австралийският пилот на Макларън е с 336 точки и 22 повече от съотборника си Норис, а Ферстапен е с 281 преди неделното състезание. То започва в 22:00 часа българско време тази вечер.

По-рано през деня Ферстапен спечели спринтовото състезание за Гран при на САЩ  за трета поредна година, след като Пиастри и Норис се сблъскаха на старта и отпаднаха.

Класиране от квалификацията за Гран при на САЩ: 
1. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул)     - 1:32.510 минути
2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън)    - 1:32.801
3. Шарл Льоклер (Монако/Ферари)             - 1:32.807
4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес)   - 1:32.826
5. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари)    - 1:32.912
6. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън)       - 1:33.084
7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес)          - 1:33.114
8. Оливър Берман (Великобритания/Хаас)      - 1:33.139
9. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс)     - 1:33.150    
10. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин)  - 1:33.160
11. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер)        
12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс) 
13. Юки Цунода (Япония/Ред Бул) 
14. Пиер Гасли (Франция/Алпин)     
15. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин)  
16. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер)  
17. Естебан Окон (Франция/Хаас) 
18. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)
19. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)       
20. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс)    

/ХБ/

В допълнение

Към 09:50 на 19.10.2025 Новините от днес

